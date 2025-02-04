Украина получила разрешение на удары вглубь всей РФ, но с этим могут быть проблемы — СМИ

Это бесчеловечно – запрещать бить нам по территории РФ, говорит военный эксперт

У Украины нет ограничений на использование своего оружия для ударов по всей территории РФ. Однако есть гораздо более серьезная проблема. Она заключается в том, что ВСУ просто не имеют вооружения, которое могло бы достигать глубоко в тыл России.

Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Речь идет о бесчеловечных условиях — партнеры нам запрещали бить по территории РФ. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы наши партнеры запрещали РФ бить по территории Украины. Это бесчеловечные условия для защиты нашего суверенитета и нашей территории. Эти ограничения должны были снять с самого начала, и вообще они не имели права на существование", — подчеркнул эксперт.

Но самой большой проблемой является отсутствие западного дальнобойного оружия. "Раньше нам вообще запрещали наносить такие удары. Сейчас мы действуем без ограничений не только в Курской области, а речь идет о всей территории РФ", — отметил он. Однако бить нам нечем.

По словам главного редактора Defense Express, у Украины есть лишь собственные средства, которые могут достигать на расстояние до 2500 километров. И это не ракеты, а дроны. "У нас нет средств западного производства, способных поражать на таких расстояниях", — говорит Катков. В России же, напротив, есть средства, которыми они могут бить по всей территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, почему ВСУ не бьют по аэродромам в тылу врага. У Украины есть дальнобойные ракеты, которые могут бить на 700 км.