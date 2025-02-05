У двох містах України масово повідомляють про мінування ТЦК та судів: хто це міг влаштувати

Правоохоронні органи працюють на місці

У середу, 5 лютого, у Полтаві та Кривому розі повідомили про нібито заміновані ТЦК, суди та ТРЦ. Це сталось під час того, як у будівлі ТЦК на Хмельниччині стався вибух.

Про ймовірне замінування спершу повідомили у місцевих виданнях Полтави. На пошту видання "ЗМІСТ" надійшов лист про замінування ТЦК, судів і торгових центрів. Такі повідомлення розсилають із російського домену.

"Після отримання листів поліціянти перевіряють заклади та установи на наявність вибухівки", — йдеться у повідомленні.

Фото ЗМІСТ

Окрім цього, аналогічне повідомлення від "мінера" отримала й редакція "Першого Криворізького" отримала повідомлення про чергове замінування низки будівель міста. Про це повідомляє редакція, яка отримала на пошту лист з інформацією про замінування. Анонім в електронному листі повідомив, що замінував всі суди, ТРЦ та ТЦК міста, а також офіс онлайн-медіа "На Часі".

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронці та відповідні служби перевірили школу №236 в Києві та ліцей, які, за анонімним повідомленням, були заміновані. Підозрілих предметів не виявлено, усі учні були евакуйовані.