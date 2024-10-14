У повідомлень про замінування могла бути прихована мета: джерела розповіли деталі

Люди не могли додзвонитися до поліції, щоб повідомити про справжні події

У понеділок, 14 жовтня, на лінію "102" надійшла величезна кількість дзвінків про замінування різних установ та організацій. Серед об’єктів, зазначених у повідомленнях, були навіть музеї та стоматологічні клініки.

На тлі масових замінувань співробітники поліції не могли отримувати інші звернення від громадян, оскільки лінія була зайнята. Про це "Телеграфу" повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Найгірше в цій ситуації те, що ми не могли приймати інші виклики. Люди, які в ДТП попали, чекали по півтори години через те, що була черга, і ми слухали про замінування. А заміновані були навіть якісь маленькі стоматології, музеї", – розповів журналістам співрозмовник.

Хоча це точно невідомо, правоохоронці припустили, що однією з цілей зловмисників було саме паралізувати роботу поліції. Особливо враховуючи, що цього ж дня загрозливі листи про замінування прийшли на електронну пошту торгових центрів, шкіл, університетів, музею мистецтв, екологічного центру, посольства Хорватії, посольства США, Укренерго, Оболонського пивного заводу, офіса Philip Morris, а також заводу з виробництва велосипедів "Ардіс".

Крім того, копи та відповідні спецслужби шукали вибухівку у навчальних закладах, судах та державних установах Києва, Дніпра, Львова, Рівного, Житомира. Раніше у Національній поліції вже відреагували на хвилю замінувань. Там наголосили, що вже не перший рік стикаються з такими повідомленнями та мають відповідний алгоритм реагування на такі події.