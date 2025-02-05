В двух городах Украины массово сообщают о минировании ТЦК и судов: кто это мог устроить

Правоохранительные органы работают на месте

В среду, 5 февраля, в Полтаве и Кривом Роге сообщили о якобы заминированных ТЦК, судах и ТРЦ. Это произошло во время того, как в здании ТЦК в Хмельнитчине произошел взрыв.

О возможном заминировании сначала сообщили в местных изданиях Полтавы. На почту издания "ЗМИСТ" поступило письмо о заминировании ТЦК, судов и торговых центров. Такие сообщения рассылают из российского домена.

"После получения писем полицейские проверяют заведения и учреждения на наличие взрывчатки", — говорится в сообщении.

Фото ЗМИСТ

Кроме того, аналогичное сообщение от "минера" получила и редакция "Первого Криворожского" получила сообщение об очередном заминировании ряда зданий города. Об этом сообщает редакция, получившая на почту письмо с информацией о заминировании. Аноним в электронном письме сообщил, что заминировал все суды, ТРЦ и ТЦК города, а также офис онлайн-медиа "На Времени".

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители и соответствующие службы проверили школу №236 в Киеве и лицей, которые, по анонимному сообщению, были заминированы. Подозрительных предметов не обнаружено, все учащиеся были эвакуированы.