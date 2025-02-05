ЗСУ на одному з напрямків пачками знищують бронетехніку росіян (відео)

Росіяни продовжують відчайдушно штурмувати позиції ЗСУ

На Новопавлівському напрямку на Донеччині війська РФ після деякого затишшя почали наступати в районі кількох населених пунктів і при цьому активно використовувати бронетехніку. Однак успіху росіяни не мали і всі атаки були ефективно відбиті ЗСУ.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив журналістам Ранок.LIVE. За його словами, росіяни на цьому напрямку втрачають по кілька одиниць техніки на день.

На Новопавлівському напрямку війська РФ намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районі Константинополя, Зеленівки та Розливу. Проте українські військовослужбовці успішно відбивають атаки та завдають по колонам ворога прицільних ударів.

Внаслідок цього російські війська щодня втрачають по кілька одиниць бронетехніки та відмовляються від своїх подальших наступальних дій.

"Вони хотіли просто якось наступ прекрити. Ну от прекрили так, що тільки дві колони вийшли — одразу два танки знищено, дві БМП знищено, а решта (техніки-ред.) розсіяна і трошки побиті", — заявив Трегубов.

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що станом на 8.00 5 лютого на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки.

Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки, але успіху не мали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав потужний вибух — росіяни вдарили по мирному населенню з комплексу "Іскандер-М". Загинули не менше п’яти осіб, серед яких сестри 18-ти та 19-ти років. Старша з дівчат була вагітною, а друга залишилася малолітнім сином.