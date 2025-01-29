Велика Новосілка окупована? Ворог досяг успіху на п'яти напрямках, - DeepState (карта)

Ситуація на фронті залишається складною

Кілька днів тому російські війська почали активно штурмувати Велику Новосілку, яка на той момент уже була майже оточена. А у ніч на середу, 29 січня, з'явилася інформація, що цей населений пункт нібито повністю захоплений росіянами.

Про це свідчать дані порталу DeepState. Як повідомляється, окупанти також досягли успіхів ще біля кількох населених пунктів у Донецькій області.

За інформацією аналітиків, російські війська просунулися в районі Піщаного. Також окупанти могли мати успіх поблизу Надіївки та біля Андріївки. Крім того, DeepState зафіксували просування ворожих підрозділів в районі Баранівки.

Щодо ситуації у Великій Новосілці, то 20 січня повідомлялося про спроби ворога прорвати оборону, використовуючи значні ресурси. Тоді ж аналітики попереджали про можливість повного оточення українських підрозділів у населеному пункті.

23 січня у "Хортиці" інформували про загрозу оперативного оточення на Новопавлівському напрямку, однак наголошували, що повного оточення немає.

24 січня аналітики DeepState повідомляли, що нібито оточили Велику Новосілку та зайшли у населений пункт. Проте, бої за селище продовжувалися.

А от за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW) станом на 26 січня, російські війська контролювали 89% території селища. Також аналітики прогнозували можливість закриття трикілометрової ділянки на північ і захід від населеного пункту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни просунулися на Донеччині. Ситуація на фронті залишається складною.