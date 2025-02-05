Україна і Росія обмінялися полоненими: хто повернувся додому (фото)

Повідомлення були опубліковані на сторінках у Telegram Зеленського та Єрмаку

У середу, 5 лютого, у мережі з’явилися повідомлення, що Україна та Росія провели черговий обмін полоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Уточнюється, що додому повернулося 150 українських захисників.

Серед тих, хто повернувся додому, були солдати, сержанти та офіцери Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Національної гвардії, прикордонної служби, територіальної оборони та поліції. Додому повернулися ті, хто захищав Україну у Маріуполі та Запорізькій області.

Деякі військовослужбовці провели у російському полоні два роки.

Про факт обміну також повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Уповноважена з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова також підтвердила факт обміну полоненими між Росією та Україною. Вона заявила, що було обміняно 150 осіб з двох сторін.

Нагадаємо, 15 січня Україна провела з Росією перший у 2025 році обмін полоненими. Додому повернулися 25 українців, серед яких були не лише військові, а й цивільні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Новим роком, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 189 українських захисників, серед яких колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ.