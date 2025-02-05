Украина и Россия обменялась пленными: кто вернулись домой (фото)

Сообщения были опубликованы на страницах в Telegram Зеленского и Ермака

В среду, 5 февраля, в сети появились сообщения, что Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Уточняется, что домой вернулись 150 украинских защитников.

Среди тех, кто вернулся домой, были солдаты, сержанты и офицеры Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Национальной гвардии, пограничной службы, территориальной обороны и полиции. Домой вернулись те, кто защищал Украину в Мариуполе и Запорожской области.

Некоторые военнослужащие провели в российском плену два года.

О факте обмена также сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова также подтвердила факт обмена пленными между Россией и Украиной. Она заявила, что были обменяны 150 человек с двух сторон.

Напомним, 15 января Украина провела с Россией первый в 2025 году обмен пленными. Домой вернулись 25 украинцев, среди которых были не только военные, но и гражданские.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Новым годом, 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников, среди которых бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ.