Вибори можуть провести вже у 2025 році? Маркарова пояснила головну умову

Дискусія може мати місце у майбутньому

У Вашингтоні не обговорювали питання проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Попри це, українська сторона готова до дискусії, якщо команда американського президента Дональда Трампа порушить це питання.

Про це "Суспільному" повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, під час обговорення теми виборів у 2023-2024 роках дипломати наполягали на тому, що спочатку потрібно дочекатися завершення бойових дій.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – сказала вона.

Раніше Кіт Келлог, спецпредставник Трампа з питань України та Росії заявив, що у разі припинення вогню Сполучені штати хочуть проведення українських президентських та парламентських виборів до кінця року.

Натомість Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що за Конституцією України проведення голосування не є можливим під час дії воєнного стану. Попри це, він припускав, що після завершення "гарячої фази бойових дій", Верховна Рада матиме можливість скасувати воєнний стан та призначити дату виборів. Подібної думки дотримується журналіст та економіст Андрій Клименко, який зазначив, що чекати ані на припинення вогню, ані на голосування не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як проводилися вибори в інших країнах під час бойових дій.