Westinghouse офіційно підтвердив можливість використання болгарських реакторів для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС

Перешкод не було виявлено

Компанія Westinghouse (США) після детального аналізу офіційно підтвердила можливість використання корпусу реактора разом із внутрішньою частиною від проєкту "Белене" (Болгарія) для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться в офіційному листі, направленому на адресу керівництва НАЕК "Енергоатом".

"Не було виявлено жодних перешкод, які могли б завадити інтеграції основного реакторного обладнання, що наразі зберігається на майданчику Беленської АЕС", — йдеться в листі американської компанії.

Також раніше Westinghouse підтвердив готовність забезпечити паливні збірки для роботи нових енергоблоків №3 та 4 ХАЕА. Напередодні глава МАГАТЕ підтримав плани України завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Енергоблоки №3 та №4 ХАЕС готові на 80% та на 25% відповідно.

Проєкт закону про добудову станції передбачає використання на них виключно палива, виготовленого за американською технологією Westinghouse.