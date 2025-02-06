Журналисты показывают снимки поместья

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан владеет незадекларированным имуществом на 45 миллионов евро. Шато записано на отца премьера, поскольку официальные доходы главы правительства не позволяют такой роскоши.

Об этом сообщил Акош Хадхази, депутат Государственного собрания Венгрии. Позже информацию Хадхази подтвердил на видео журналист французского телеканала France 2.

Это уже не первый раз, когда Хадхази сообщает о роскошном замке главы венгерского правительства. Хаджи вместе с французской съемочной группой объездил окрестности, прилетев в Хатван, чтобы показать, где находится замок премьер-министра.

Согласно официальным данным, премьер-министр Орбан и его супруга имеют 14 000 евро на банковском счету и владеют двумя домами. Единственным человеком, официально проживающим в бывшем австро-венгерском замке, является отец Орбана.

Замок был куплен за 15 миллионов евро и еще 30 миллионов евро было израсходовано на его реставрацию. По словам французского журналиста, в заявлении Орбанов все это не упоминается, и пока неизвестно, кто проводил реставрационные работы.

"Ничего страшного, если французы также узнают, что стоит за пропагандистскими речами Виктора Орбана. Он самый коррумпированный политик в Европе, которому приходится врать все больше и больше снова и снова, потому что он и так уж много украл", — считает Хатхази.

Следует также напомнить, что недавно в Венгрии заявили, что Украина якобы начинает "клеветническую кампанию" против их премьера Орбана. Ее целью является подрыв международной репутации "политика" и ослабление возможности Венгрии отстаивать свои интересы. Как отмечают в партии власти Венгрии "Фидес", об этом вроде бы рассказали венгерские спецслужбы на заседании Комитета национальной безопасности.

Возможно, в такую версию можно было поверить, если бы замок Орбана снимали именно украинцы, а не французы. К тому же расследование господина Хатхази и France 2 появилось раньше обвинений "Фидес".

По словам венгерского независимого законодателя, комплекс зданий Орбана в Хатване "мини-Версалем", который можно использовать не только для семейных, но и для политических целей. Еще в 2023 году Демократическая коалиция Венгрии инициировала производство по декларации об имуществе Виктора Орбана, утверждая, что премьер "использует для рабочих встреч замок, которого нет в его декларации об имуществе". Однако тогда в парламенте отклонили производство.

Фото ниже было сделано еще в 2023 году как раз во время очередной реконструкции дворца.

Виктор Орбан может владеть незадекларированным замком. Фото — Акош Хадхази

Здание записано на отца Орбана. Фото — Акош Хадхази

Подобные расследования лишь подчеркивают, что противоречия между правительственной практикой и личным образом жизни премьера Венгрии все чаще становятся темой для политиков Европы, считает Акош Хатхази.

Цена поместья может составлять около 45 млн. евро. Фото — Акош Хадхази

В 2023 году его могли реставрировать

Если венгерский премьер "спрятал" свой мини-Версаль за 45 миллионов евро за отцом, то резиденция президента России Владимира Путина на Алтае, по данным расследователей, формально станет структурой "Газпрома". Оба сооружения поражают своей помпезностью — в случае с алтайской резиденцией речь идет о комплексе зданий с вертолетной площадкой, спа-центром и собственной инфраструктурой, общая стоимость которого оценивается в многие миллионы долларов.

Показательно, что оба политика, которые любят говорить о "традиционных ценностях" и критиковать "западную роскошь", сами живут в условиях, превосходящих самые смешные проявления о люксовой жизни. При этом и Орбан, и Путин официально декларируют достаточно скромное состояние.

Подробнее о его даче на Алтае читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Что известно об Орбане, его позиции относительно Украины, отношениях с Путиным и Трампом

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, занял особую позицию по отношению к Украине и войне, которая отмечалась как общеевропейская. Он выступает против военной поддержки Украины и санкций против России, утверждая, что это вредит европейской экономике. Орбан неоднократно блокировал другие инициативы помощи Украине и критиковал украинский язык относительно национальных меньшинств, особенно относительно венгерской общины на Закарпатье.

С Владимиром Путиным у Орбана сложились достаточно тесные отношения. Венгерский премьер встречался с российским президентом. Орбан часто называет свою политику "прагматичной", отмечая важность сохранения экономических связей с Россией, особенно в энергетической сфере.

Поддержка Дональда Трампа со стороны Орбана базируется на сходстве их политических взглядов и подходов. Оба политика распространены антилиберальные взгляды, скептическое отношение к традиционным демократическим институтам и выступают против глобализации. Орбан видит в Трампе показанного союзника, который может изменить политику США по отношению к Украине и ослабить трансатлантическое единство в поддержке Украины. Кроме того, оба политика критически относятся к миграционной политике и выступают за "традиционные ценности".

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