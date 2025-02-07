От +16 до снежного коллапса: оккупированный Крым сильно заснежило (видео)

Средняя температура зимой в прибрежных районах снижается до нуля

Во временно оккупированном Крыму в сутки в некоторых районах выпало 70% от месячной нормы осадков. Улицы покрыты снегом.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Было объявлено даже штормовое предупреждение из-за непогоды.

В Симферополе из-за непогоды вчера буксовали автобусы и машины. Фуры не могли подняться в гору, пишут в местных группах.

А в Севастополе снегом засыпало подснежники. Они вылезли накануне, ведь несколько дней назад в некоторых городах температура воздуха достигала +16 градусов тепла.

Подснежники заснежило

Обратите внимание, что 7 февраля на территории Украины будет облачная погода с прояснениями, и только в Крыму возможны небольшие осадки в виде снега. Детальнее о прогнозе погоды на этот день можно прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.

Добавим, что на территории Крымского полуострова выпадение снега довольно редкое явление из-за особого географического расположения и климатических условий. Полуостров с трех сторон окружен теплыми морями — Черным и Азовским, которые смягчают зимний климат. Кроме того, Крымские горы, расположенные вдоль южного побережья, защищают остров от холодных северных ветров, создавая свой родной барьер. Средняя температура зимой в прибрежных районах снижается ниже нуля, колеблясь от +1 до +4 тепла. Также, когда температура падает ниже нуля, теплое море создает повышенную влажность, которая часто превращает текущий снег в дождь. Исключением являются горные районы Крыма, где снег выпадает чаще из-за высотной поясности и более низких температур на высоте.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в течение первой половины февраля будет держаться холодная зимняя погода с морозами и снегом.