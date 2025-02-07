Кольору гіркого шоколаду. В Україні продають собаку за понад 400 тисяч грн (фото)

Цю породу часто називають декоративною

В Україні виставили на продаж рідкісне щеня йоркширського тер'єра. Воно має незвичне забарвлення — "гіркий шоколад".

Про це йдеться на сайті з купівлі-продажу. 7-місячне цуценя має повний пакет документів, включаючи родовід від кінологічного клубу та ветеринарний паспорт з усіма необхідними щепленнями.

Особливою цінністю є те, що собаку надають з правом на розведення. Це відкриває можливості для інших мати собачку такої породи.

Ціна собаки вражає – 10 тисяч доларів США. Така вартість зіставна з ціною автомобіля.

Йоркширські тер'єри традиційно вважаються одними з найпопулярніших декоративних порід, проте екземпляри з рідкісним шоколадним забарвленням зустрічаються нечасто і високо цінуються серед колекціонерів та заводчиків.

Варто зазначити, що середня ціна на щенят йоркширського тер'єра в Україні зазвичай коливається від 500 до 2000 доларів, тому цей випадок можна оцінити на вітчизняному ринку.

Така висока вартість має кілька факторів: рідкісний окрас, елітна родословна та право на розведення, що робить цю пропозицію особливо привабливою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають цуценят амстаффа за 1000 €.