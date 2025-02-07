Кольору гіркого шоколаду. В Україні продають собаку за понад 400 тисяч грн (фото)
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Цю породу часто називають декоративною
В Україні виставили на продаж рідкісне щеня йоркширського тер'єра. Воно має незвичне забарвлення — "гіркий шоколад".
Про це йдеться на сайті з купівлі-продажу. 7-місячне цуценя має повний пакет документів, включаючи родовід від кінологічного клубу та ветеринарний паспорт з усіма необхідними щепленнями.
Особливою цінністю є те, що собаку надають з правом на розведення. Це відкриває можливості для інших мати собачку такої породи.
Ціна собаки вражає – 10 тисяч доларів США. Така вартість зіставна з ціною автомобіля.
Йоркширські тер'єри традиційно вважаються одними з найпопулярніших декоративних порід, проте екземпляри з рідкісним шоколадним забарвленням зустрічаються нечасто і високо цінуються серед колекціонерів та заводчиків.
Варто зазначити, що середня ціна на щенят йоркширського тер'єра в Україні зазвичай коливається від 500 до 2000 доларів, тому цей випадок можна оцінити на вітчизняному ринку.
Така висока вартість має кілька факторів: рідкісний окрас, елітна родословна та право на розведення, що робить цю пропозицію особливо привабливою.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають цуценят амстаффа за 1000 €.