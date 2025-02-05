Плямисті як корівки. В Україні продають квартирних поросят за 17 тисяч грн (фото)

Вони здатні стати справжніми друзями

Особливу морську свинку в Україні продають за чималі гроші, а маленьких поросят мініпігів рідкісного забарвлення пропонують купити за 17 тисяч гривень (407 доларів). Карликова домашня свинка може жити у квартирі, вони дуже милі та розумні.

Оголошення про продаж мініпігів розміщено на одному з зоосайтів. Поросятка мають цікавий окрас — вони плямисті. Придбати можна як самців, так і самичок.

Карликові домашні свині досить охайні та розумні. Вони прив'язуються до людей і люблять товариство. Як зазначає продавець, ці тваринки добре підходять для утримання в домашніх умовах, майже як собаки чи коти. Проте характер у свинок сильний, тому вони потребують виховання. Мініпігів легко навчити виконувати різні команди.

Крупніших мініпігів тримають у вольєрах, або спеціальних будиночках. Середні можуть жити на утеплених лоджіях, а маленькі живуть у квартирі, на деякий час, коли це необхідно, поросят можна закривати в просторих клітках або боксах, призначених для собак.

Харчуються свинки кілька разів на день. До їх раціону входять зернові, фрукти, овочі та зелень. Люблять тваринки виноград та банани.

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