Цвет горького шоколада. В Украине продают собаку более чем за 400 тысяч грн (фото)

Эту породу часто называют декоративной

В Украине выставили на продажу редкий щенок йоркширского терьера. Она имеет необычную окраску — "горький шоколад".

Об этом говорится на сайте по купле-продаже. 7-месячный щенок имеет полный пакет документов, включая родословную от кинологического клуба и ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками.

Особой ценностью является то, что собаку предоставляют с правом на разведение. Это открывает возможности для других иметь собачку такой породы.

Цена собаки впечатляет – 10 тысяч долларов США. Такая стоимость сопоставима с ценой автомобиля.

Йоркширские терьеры традиционно считаются одними из самых популярных декоративных пород, однако экземпляры с редкой шоколадной окраской встречаются редко и высоко ценятся среди коллекционеров и заводчиков.

Стоит отметить, что средняя цена щенков йоркширского терьера в Украине обычно колеблется от 500 до 2000 долларов, поэтому этот случай можно оценить на отечественном рынке.

Такая высокая стоимость имеет несколько факторов: редкий окрас, элитный родословный и право на разведение, что делает это предложение особенно привлекательным.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают щенков амстаффа за 1000 €.