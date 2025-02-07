Цвет горького шоколада. В Украине продают собаку более чем за 400 тысяч грн (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эту породу часто называют декоративной
В Украине выставили на продажу редкий щенок йоркширского терьера. Она имеет необычную окраску — "горький шоколад".
Об этом говорится на сайте по купле-продаже. 7-месячный щенок имеет полный пакет документов, включая родословную от кинологического клуба и ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками.
Особой ценностью является то, что собаку предоставляют с правом на разведение. Это открывает возможности для других иметь собачку такой породы.
Цена собаки впечатляет – 10 тысяч долларов США. Такая стоимость сопоставима с ценой автомобиля.
Йоркширские терьеры традиционно считаются одними из самых популярных декоративных пород, однако экземпляры с редкой шоколадной окраской встречаются редко и высоко ценятся среди коллекционеров и заводчиков.
Стоит отметить, что средняя цена щенков йоркширского терьера в Украине обычно колеблется от 500 до 2000 долларов, поэтому этот случай можно оценить на отечественном рынке.
Такая высокая стоимость имеет несколько факторов: редкий окрас, элитный родословный и право на разведение, что делает это предложение особенно привлекательным.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают щенков амстаффа за 1000 €.