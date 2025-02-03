З "бебі фейсом". В Україні продають "дуже якісних" котів за понад 170 тисяч грн (фото)

Порода не набула розповсюдження

Кошенята породи двельф надзвичайно рідкісні. Це молода порода, що була виведена нещодавно — у 2009 році. Вона поєднує риси одразу трьох порід: манчкін, сфінкс та американський керл.

Завдяки характерним рисам цих порід, кошенята вийшли дуже особливими — мають короткі ноги, тіло без волосся (може бути пух на деяких місцях) та закручені вуха. Таку дивну кицьку придбати в Україні коштує недешево, зокрема на одному з маркетплейсів з'явилися оголошення про продаж в Києві за 4000 євро або 173 000 в гривневому еквіваленті.

В оголошенні зазначається, що кошенята мають "бейбі фейс", міцну статуру та є "дуже якісними". Деталі щодо родоводу не наводяться.

Фото кошенят-двельфів з оголошення

Двельфи відомі своїм грайливим і ласкавим характером. Проте ця порода дуже погано переносить холод. Зазвичай вони важать близько 2 кг та живуть 12-15 років.

Ціна породи котів двельф

Ціна на кошеня двельфів визначається залежно від репутації заводчика, родоводу та особливих рис, як-от кольору. Як дизайнерська порода з обмеженою доступністю, вони можуть бути дорогими порівняно з більш поширеними породами котів. В США вартість за кошеня коливається від 2,5 до 3,9 тисячі доларів (105 — 165 тис.грн)

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву породу собак, яка має чеське походження. Празький крисарик також продається в Україні, але значно дешевше за кішку-двельфа.