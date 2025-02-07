Хоче відновити Російську імперію. Коли Путін знову нападе на Україну

Диктатор не відмовиться від наміру стерти Україну з карти, каже британський генерал

Президент Володимир Путін не налаштований на компроміс із Києвом і може напасти на Україну вже у найближчі роки після встановлення перемир’я. Тому щоб не припинити існування як незалежна держава, нам потрібно продовжувати боротьбу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф. Він пояснив, до чого слід готуватися Україні.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, – британський генерал".

На думку військового експерта має бути чітке розуміння: якщо Путіну дадуть шанс, він ніколи не відмовиться від свого наміру стерти Україну з карти як суверенну державу.

— Він ніколи не відмовиться від прагнення відновити Російську імперію. А це становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Як відомо, до складу колишнього Радянського Союзу входили три балтійські країни, які зараз є членами НАТО, — нагадав генерал.

Тому Європі слід готуватися до тривалого періоду нестабільності та загрози з боку Росії.

— Якщо Путін отримає те, чого він хоче (а я не бачу жодних ознак його готовності до компромісу), наслідки будуть катастрофічними. Це лише дозволить Росії відновити свої сили, переозброїтись, провести ротацію армії. І через два-три роки вона знову нападе на Україну, і війна продовжиться, — додав Річард Ширрефф.

Він поділився відчуттям, що українці не припинять боротьбу.

— Усі мої українські друзі розуміють: якщо Україна зупиниться, вона просто перестане існувати як незалежна держава. Ви воюватимете з нашою підтримкою або без неї. А якщо без неї — доведеться мобілізувати всі внутрішні ресурси, — каже британський генерал.

Він додав, що слід шукати підстави для оптимізму в новому президентові США Дональді Трампі, який захоче уникнути масштабного приниження Америки, якщо покине Україну напризволяще.

Нагадаємо, раніше Річард Ширрефф дав "Телеграфу" прогноз по війні в Україні на найближчі місяці.