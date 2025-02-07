Рус

Хоче відновити Російську імперію. Коли Путін знову нападе на Україну

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото ТАСС

Диктатор не відмовиться від наміру стерти Україну з карти, каже британський генерал

Президент Володимир Путін не налаштований на компроміс із Києвом і може напасти на Україну вже у найближчі роки після встановлення перемир’я. Тому щоб не припинити існування як незалежна держава, нам потрібно продовжувати боротьбу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф. Він пояснив, до чого слід готуватися Україні.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, – британський генерал".

На думку військового експерта має бути чітке розуміння: якщо Путіну дадуть шанс, він ніколи не відмовиться від свого наміру стерти Україну з карти як суверенну державу.

— Він ніколи не відмовиться від прагнення відновити Російську імперію. А це становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Як відомо, до складу колишнього Радянського Союзу входили три балтійські країни, які зараз є членами НАТО, — нагадав генерал.

Тому Європі слід готуватися до тривалого періоду нестабільності та загрози з боку Росії.

— Якщо Путін отримає те, чого він хоче (а я не бачу жодних ознак його готовності до компромісу), наслідки будуть катастрофічними. Це лише дозволить Росії відновити свої сили, переозброїтись, провести ротацію армії. І через два-три роки вона знову нападе на Україну, і війна продовжиться, — додав Річард Ширрефф.

Він поділився відчуттям, що українці не припинять боротьбу.

— Усі мої українські друзі розуміють: якщо Україна зупиниться, вона просто перестане існувати як незалежна держава. Ви воюватимете з нашою підтримкою або без неї. А якщо без неї — доведеться мобілізувати всі внутрішні ресурси, — каже британський генерал.

Він додав, що слід шукати підстави для оптимізму в новому президентові США Дональді Трампі, який захоче уникнути масштабного приниження Америки, якщо покине Україну напризволяще.

Нагадаємо, раніше Річард Ширрефф дав "Телеграфу" прогноз по війні в Україні на найближчі місяці.

Теги:
#Напад #Річард Ширрефф #Перемир'я