Україна знайшла, як збивати російські КАБи. Що розповіли в Повітряних Силах

Для ворога це буде несподіванкою

Українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Останнім часом росіяни часто атакують місто саме такою зброєю.

Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. Про це у коментарі виданню РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО — тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід — як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", — розповів Ігнат.

У Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям. Там нагадали, що за 2024 рік ворог застосував проти України 39 950 керованих авіаційних бомб різних типів.

"Телеграф" вирішив особисто запитати в Юрія Ігната, де такі КАБи збивають та якою зброєю. Натомість він не став уточнювати місця застосування зброї проти КАБів, але погодився, що це має стати для ворога несподіванкою.

Нагадаємо, до цього у соцмережах поширилась інформація щодо того, що вранці четверга, 6 лютого, під час ворожої авіаційної атаки по Запоріжжю проти російської бомби було застосовано експериментальну зброю.

Російська армія активно використовує керовані авіаційні бомби. Від них страждають не тільки військові на лінії фронту, а й цивільні громадяни в містах до яких вони долітають. Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Луганщина щодня відчувають на собі потужність цих авіаударів. Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Харкові, влучили і по центру міста — постраждали щонайменше 25 людей. В Запоріжжі атака вбила щонайменше 9 людей — "прилетіло" поблизу онкоцентра.

Раніше "Телеграф" писав, чому Росія зменшила число обстрілів.