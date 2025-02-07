Єрмак Андрій Борисович: досьє, біографія

Його називають "сірим кардиналом" української політики

Дата народження: 21.11.1971 (53 роки)

Місце народження: Київ, Україна

Хто він такий: керівник Офісу Президента, політичний та громадський діяч, адвокат, продюсер

Національність: українець

Зріст: 186 см

Сімейний стан: неодружений

Знак Зодіаку: Скорпіон

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Андрій Борисович Єрмак є значною фігурою в українському політикумі. Він зробив карколомну кар’єру від юриста та кінопродюсера до помічника Президента України та голови його Офісу.

У квітні 2024 року журнал Time опублікував рейтинг 100 найвпливовіших людей світу і Андрій Єрмак став єдиним українцем, який потрапив до цього списку.

Єрмака називають "правою рукою" Володимира Зеленського та "сірим кардиналом" української політики. Глава Офісу президента України ретельно приховує своє особисте життя та сім’ю від ЗМІ, що породжує ще більше чуток про його персону.

Дитинство та юність

Андрій Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Усе дитинство і юність майбутнього глави Офісу президента України пройшло в столиці.

Батько Андрія Єрмака — Борис Єрмак закінчив факультет радіоелектроніки в КПІ. Працював на заводі, а потім у Держкомітеті з профтехосвіти.

Наприкінці 1980-х батько Андрія Єрмака був відряджений до радянського посольства в Афганістані організовувати там систему професійно-технічної освіти. У 1989 році був призначений начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР в Афганістані.

Про матір Андрія Єрмака — Марію Олександрівну — відомо лише те, що вона є уродженкою Санкт-Петербурга. Батьки Андрія Єрмака одружилися 1971 року і жінка переїхала до Києва.

Андрій Єрмак також має молодшого брата Дениса, який закінчив Київський університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Працював у різних комерційних компаніях, а у 2014-2017 роках брав участь в АТО на Донбасі, де отримав контузію.

Освіта

У 1989 році Андрій Єрмак закінчив середню школу №259 у Києві. Після цього він влаштувався на роботу в Центральний інститут удосконалення вчителів при Міністерстві освіти, де працював лаборантом.

Згодом Єрмак вступив до Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1995 році отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародне приватне право" та диплом референта-перекладача англійської мови. Варто зазначити, що навчання в цьому виші вважається дуже престижним: тут здобували освіту Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі та інші.

Того ж 1995 року Єрмак отримав Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.

Особисте життя

Андрій Єрмак ретельно приховує своє особисте життя та ЗМІ відомо лише те, що чоловік неодружений і у нього немає дітей.

Глава ОП є хрещеним татом старшого сина скандального нардепа та ресторатора Миколи Тищенка Даниїла.

Бізнес

Андрій Єрмак розпочав свою кар’єру юриста у юридичній фірмі "Проксен", яка займалася консультуванням великих міжнародних компаній. Тут він пропрацював із 1991 по 1995 рік.

Через деякий час майбутній голова Офісу президента України разом із партнерами заснував юридичну компанію "Б. Є. Р. С. та партнери", яка почала займатися новими для України сферами — інтелектуальною власністю, торговельним та фінансовим правом, а також антидемпінговими розслідуваннями.

У 1997 році Андрій Єрмак заснував Міжнародну юридичну компанію та почав брати активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Окрім консультування багатьох великих українських та міжнародних компаній, співпрацював із представниками мистецтва, шоу-бізнесу та спорту.

У 2000 році був запрошений на щорічну конференцію Міжнародної організації юристів (IBA), є членом IBA та членом Асоціації правників України.

У 2005 році заснував Міжнародну асоціацію "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування".

У 2009 році заснував і очолював до 2018 року громадську організацію "Асоціація підприємців міста Києва".

Кар’єра кінопродюсера

У якийсь момент Андрій Єрмак вирішує кардинально змінити сферу діяльності та починає займатися продюсерством. Так, чоловік засновує компанію Garnet International Media Group.

Першим фільмом, який продюсував Андрій Єрмак, стала спортивна драма "Правило бою" про бокс і бої без правил. Пізніше він став продюсером ще кількох картин.

З 2017 року Андрій Єрмак є членом Української та Європейської кіноакадемій.

Політична кар’єра

Політична кар’єра Андрія Єрмака розпочалася у 2006 році, коли він на громадських засадах став помічником народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. На цій посаді він залишався протягом трьох скликань (V, VI, VIІ) Верховної Ради.

21 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником. У липні 2019 року у Андрія Єрмака з’явився напрямок – міжнародні відносини та зовнішня політика.

З 21 червня 2019 року Андрій Єрмак стає членом Національної інвестиційної ради. Пізніше він очолював координаційну групу України з обміну полоненими.

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака головою Офісу президента. Єрмак змінив на цій посаді Андрія Богдана.

29 липня 2021 року Єрмак очолив президію Конгресу місцевої та регіональної влади.

4 лютого 2022 року увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

2 березня 2022 року був призначений керівником Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань.

Доходи

На рахунках Єрмака задекларовано 782 525 гривень, а готівкою він зберігає 39 000 доларів та 50 000 євро.

Голова ВП за 2024 рік отримав понад 582 тисячі гривень заробітної плати. Його посадовий оклад становить 121,27 тисячі гривень.

Згідно з декларацією, яку Андрій Єрмак подав у 2024 році, він має квартиру площею 107,8 квадратних метрів, придбану у 2005 році, вартість якої на момент придбання становила 3 535 000 гривень.

Також він має одне авто — Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC, 2019 року випуску, вартістю – 2 972 776 гривень. Цінними паперами він не володіє.

Єрмак власник корпоративних прав або їх частин у таких підприємствах (всі права, як зазначено у декларації, передано до корпоративного управління):

Міжнародна юридична компанія (50%);

Гарнет Інтернешнл Медіа Груп (49%);

міжнародна фармацевтична група (50%);

Ер Пі Ай (100%).

Нагороди

Командорський хрест із зіркою Ордену Заслуг перед Республікою Польща (29 вересня 2022 року, Польща)

Командор ордена Великого князя Литовського Гядимінаса (14 лютого 2023 року, Литва)

Скандали

Навесні 2020 року рідний молодший брат Андрія Єрмака Денис потрапив у корупційний скандал. Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата голови ОП, обіцяє співрозмовникам за гроші вирішити питання про працевлаштування в органах влади.

Почалося масштабне розслідування, але згодом САП перекваліфікувала справу зі "зловживання впливом" на "шахрайство" і передала до Нацполіції. Потім Денис Єрмак подав до суду на Гео Лероса про захист честі, гідності та ділової репутації.

Корупційний скандал за участю рідного брата Андрія Єрмака не спричинив відставку глави Офісу президента, а сам Володимир Зеленський підтримав Єрмака.

Пізніше Лерос заявив, що йому спалили авто і звинуватив у цьому Андрія Єрмака. Також нардеп звинуватив Володимира Зеленського у "кришуванні" Єрмака та його брата. Після цього Лероса виключили із фракції "Слуги народу".

У серпні 2020 року журналіст Юрій Бутусов натякав на Андрія Єрмака, як на чиновника, який міг бути причетний до зриву спецоперації щодо "вагнерівців". За словами журналіста, затримані 29 червня в Білорусі 33 члени ПВК "Вагнер" мали опинитися в Україні та постати перед судом за злочини, скоєні на Донбасі. Проте, за його словами, спецоперацію було зірвано через "крота" в Офісі президента, який злив інформацію про підготовку затримання росіянам.

У листопаді 2021 року Єрмак відзначив 50-річний ювілей, який став приводом для скандалу в українських ЗМІ. Єрмака звинуватили у тому, що той організував чотириденне святкування у Карпатах у президентській резиденції Синегора, куди гостей звозили на урядових гелікоптерах.

Захід відвідав і Володимир Зеленський, який прибув до Карпат на вертольоті ДСНС. Пізніше Зеленський заявив, що він використав службовий гелікоптер для польоту через те, що авіація президента була в ремонті.