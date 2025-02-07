Погода готовит украинцам сюрприз: прогноз на выходные 8-9 февраля

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Зима продолжает удивлять украинцев резкими изменениями погоды. На территории Украины установился антициклон, который принесет в выходные 8 и 9 февраля сухую и морозную погоду.

В ближайшие дни осадков не ожидается, при этом станет больше солнечных часов. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко в своем телеграмм-канале.

Погода в Украине

На большинстве территории Украины 8-9 февраля будет преобладать сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -4…-10 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться около нуля, а в восточных областях будет несколько холоднее – от -1 до -4 градусов. В Закарпатье ожидается относительное потепление до +2…+8 градусов.

Погода в Украине 8 февраля, Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 февраля, Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, на дорогах страны, кроме большинства западных и южных областей, местами образуется гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье и Крыму ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Погода в столице

В Киеве выходные будут сухими и морозными. Ночью температура снизится до -7…-10 градусов. Днем воздух прогреется только до -1…-3 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Осадков не ожидается, вместо этого синоптики прогнозируют много солнечных часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда зимняя погода отступит. Синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся снегопады.