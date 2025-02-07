У Києві державна установа хоче купити 3 позашляховики за бюджетні гроші

Наскільки виправдані такі витрати залишається лише здогадуватись

У Києві, де хочуть заплатити понад 2 млн грн за повідомлення від "Київ Цифровий" та інші послуги зв'язку, планують витратити понад 5 млн грн на 3 позашляховики.

На третій рік повномасштабної війни державна установа "Держгідрографія" оголосила чималий тендер. Про це свідчать дані на порталі Prozorro.

На сайті зазначається, що заявки можна подавати до 13 лютого 2025 року, а аукціон відбудеться 14 числа. Очікувана вартість – 5 611 376 грн.

Предмет закупівлі – 1 легковий автомобіль SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI CR/147 KW 7DSG 4x4 або його еквівалент та 2 машини SKODA KODIAQ SELECTIN 2.0 TFSI/140 KW 7DSG 4x4 або еквіваленти.

Строк поставки товарів 30 квітня 2025.

Нагадаємо, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" оголосив публічну закупівлю на послуги з відновлення та заправки картриджів. Очікувана вартість тендеру становить 120 000 гривень.

Також стало відомо, що у Дніпрі міськрада хоче витратити 430 тисяч гривень на прапори. Оголошено відповідний тендер. Всього планується купити 612 прапорів.

Тим часом Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має намір витратити близько 100 тисяч гривень із бюджету на надання послуг з виплати та доставки грошової допомоги.