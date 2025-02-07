В Киеве государственное учреждение хочет купить 3 внедорожника за бюджетные деньги

Насколько оправданы такие расходы, остается лишь догадываться

В Киеве, где хотят заплатить более 2 млн грн за сообщения от "Киев Цифровой" и другие услуги связи, планируют потратить более 5 млн грн на 3 внедорожника.

На третий год полномасштабной войны государственное учреждение "Госгидрография" объявило немалый тендер. Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro.

На сайте отмечается, что заявки можно подавать до 13 февраля 2025, а аукцион состоится 14 числа. Ожидаемая стоимость – 5 611 376 грн.

Предмет закупки – 1 легковой автомобиль SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI CR/147 KW 7DSG 4x4 или его эквивалент и 2 машины SKODA KODIAQ SELECTIN 2.0 TFSI/140 KW 7DSG 4x4 или эквиваленты.

Срок поставки товаров 30 апреля 2025 года.

Напомним, Национальный технический университет "Днепровская политехника" объявил публичную закупку на услуги по восстановлению и заправке картриджей. Ожидаемая стоимость тендера составляет 120 000 гривен.

Также стало известно, что горсовет Днепра хочет потратить 430 тысяч гривен на флаги. Объявлен соответствующий тендер. Всего планируется купить 612 флагов.

Тем временем Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета намерен потратить около 100 тысяч гривен из бюджета на предоставление услуг по выплате и доставке денежной помощи.