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Чи компенсує Європа Україні скорочення допомоги від США. Генерал назвав дві неприємні речі

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Ігор Тимофєєв
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Німецька САУ Panzerhaubitze2000 допомагає ЗСУ громити ворога
Німецька САУ Panzerhaubitze2000 допомагає ЗСУ громити ворога. Фото Twitter Олексія Резнікова

Крайні праві сили в Німеччині не підтримують Україну

Європейський Союз та Велика Британія теоретично можуть компенсувати скорочення допомоги Україні від США, поки президент Дональд Трамп намагається розібратися в ситуації. Однак для цього потрібна політична воля та справжнє лідерство, а їх поки не видно.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф. Він назвав дві причини такої пасивності найпотужніших країн Європи.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, — британський генерал".

— Я бачу рішучість з боку Польщі, країн Балтії — Литви, Естонії, Латвії, з боку Фінляндії та Швеції. Але я не бачу її з боку найбільших економік Європи — Британії, Франції та Німеччини, — каже військовий експерт.

Він наголошує: щоб замінити американську допомогу, Британія, Франція та Німеччина мають різко збільшити свої оборонні витрати. Однак нема жодних ознак того, що це відбувається. А ці країни більше зосереджені на внутрішньополітичних справах.

— Президент Макрон зараз майже безсилий у Франції. Німеччина перебуває в розпалі виборчої кампанії, а потенційний майбутній канцлер Мерц змушений спиратися на підтримку крайніх правих, щоб просунути свою антиімміграційну політику в Бундестазі, — каже генерал.

За його словами, крайні праві сили в Німеччині не підтримують Україну. Це політики умиротворення, прибічники Росії, т.зв. Russland-Versteher (буквально "той, хто розуміє Росію". — Ред.).

— Щодо Великої Британії — тут політична стабільність. Уряд отримав сильний мандат і проводить перегляд в оборонній сфері. Але на нього чиниться величезний фінансовий тиск, — каже Річард Ширрефф. — Я не бачу усвідомлення необхідності жертв, глибшої віддачі та ухвалення дійсно складних компромісів і рішень. Люди не відчувають загрози і не розуміють, що ця війна — пряма загроза і для них у Великій Британії.

Військовий експерт пояснив, що Україна географічно може бути далеко, але у разі нападу РФ на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію — це означатиме, що все НАТО буде у стані війни з Росією відповідно до Статті 5 Вашингтонського договору.

— Атака на одного — це атака на всіх. Тож це війна кожного члена НАТО, так само як і війна України. І єдина мова, яку розуміє Росія — це сила. Там, де Росія знаходить слабкість, вона продовжує тиснути, — додав британський генерал.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Путін може знову напасти на Україну.

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#Річард Ширрефф #Дональд Трамп #Допомога Україні #Військова допомога Україні