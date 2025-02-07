Компенсирует ли Европа Украине сокращение помощи от США. Генерал назвал две неприятные вещи

Крайние правые силы в Германии не поддерживают Украину

Европейский Союз и Великобритания теоретически могут компенсировать сокращение помощи Украине от США, пока президент Дональд Трамп пытается разобраться в ситуации. Однако для этого нужна политическая воля и настоящее лидерство, а их пока не видно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф. Он назвал две причины такой пассивности мощнейших стран Европы.

Больше читайте на сайте Телеграф в публикации: "Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, — британский генерал".

— Я вижу решимость со стороны Польши, стран Балтии — Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции. Но я не вижу ее со стороны крупнейших экономик Европы — Британии, Франции и Германии, — говорит военный эксперт.

Он подчеркивает: чтобы заменить американскую помощь, Великобритания, Франция и Германия должны резко увеличить свои оборонные расходы. Однако нет никаких признаков того, что это происходит. А эти страны больше сосредоточены на внутриполитических делах.

— Президент Макрон сейчас почти бессилен во Франции. Германия пребывает в разгаре избирательной кампании, а потенциальный будущий канцлер Мерц вынужден опираться на поддержку крайне правых, чтобы продвинуть свою антииммиграционную политику в Бундестаге, — говорит генерал.

По его словам, крайне правые силы в Германии не поддерживают Украину. Это политики умиротворения, сторонники России, т.н. Russland-Versteher (буквально "тот, кто понимает Россию". — Ред .).

— Относительно Великобритании — тут политическая стабильность. Правительство получило сильный мандат и проводит пересмотр в оборонной сфере. Но на него оказывается огромное финансовое давление, — говорит Ричард Ширрефф. — Я не вижу осознания необходимости жертв, более глубокой отдачи и принятия действительно сложных компромиссов и решений. Люди не чувствуют угрозы и не понимают, что эта война — прямая угроза и для них в Великобритании.

Военный эксперт объяснил, что Украина географически может быть далеко, но в случае нападения РФ на Польшу, Литву, Латвию или Эстонию — это означает, что все НАТО будет в состоянии войны с Россией в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

— Атака на одного — это атака на всех. Это война каждого члена НАТО, равно как и война Украины. И единственный язык, который понимает Россия, — это сила. Там, где Россия находит слабину, она продолжает давить, — добавил британский генерал.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Путин может снова напасть на Украину.