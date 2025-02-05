Обігнала Шмигаля на 30 тисяч: яка зарплата у міністерки довкілля України (документ)

Цифри приблизно у 4 рази перевищують середню зарплату по столиці

Зарплати українських чиновників продовжують дивувати українців. Так, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук отримала за перший місяць 2025 року понад 100 тисяч гривень. Це трохи більше, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Згідно з офіційною відповіддю державного секретаря міністерства на запит видання "Телеграф", посадовий оклад міністра встановлено на рівні 109 730 гривень. Загальна сума нарахованої заробітної плати за січень склала 131 676 гривень , з якої після стягнення податків було виплачено 101 390,52 гривні.

У документі також зазначається, що протягом 2024 року міністр не отримувала матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань та грошової допомоги до відпустки.

Відповідь Міндовкілля на запит "Телеграфу"

Для порівняння, середня заробітна плата у Києві за даними сайту Work.ua станом на лютий 2025 року становить близько 26 900 гривень. Таким чином, зарплата міністра захисту довкілля приблизно у 4 рази перевищує середню зарплату по столиці.

Що відомо про Гринчук

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада призначила нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Посаду отримала Світлана Гринчук. Це рішення підтримали 246 народних депутатів.

Народилась у Чернівецькій області. Здобувала фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті.

Під час роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією, а також імплементацією Паризької кліматичної угоди й забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів.

Була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України.

У 2023, до призначення на посаду заступника Міністерства енергетики України (5 вересня 2023 року), була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго.

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