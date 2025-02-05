Не обділили: скільки заробляє міністр аграрної політики України Віталій Коваль (документ)

До призначення в Кабмін Віталій Коваль був головою Рівненської ОВА понад 4 роки

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль отримує значно меншу зарплатню, ніж, наприклад, глава МЗС Андрій Сибіга.

Про це свідчить офіційна відповідь Мінагрополітики на інформаційний запит "Телеграфа".

За даними відомства, посадовий оклад очільника міністерства у 2025 році становить 109 730 гривень. У січні поточного року Віталій Коваль отримав нараховану зарплату у розмірі 110 833,89 гривні. З цієї суми 52 479,57 гривні становить оклад за фактично відпрацьований час, а 58 354,32 гривні – оплата за час перебування у відрядженні.

Після вирахування всіх податків та зборів на банківську картку міністра надійшло 85 342,10 гривень. У міністерстві також повідомили, що з моменту призначення на посаду у вересні 2024 року Віталій Коваль не отримував жодних додаткових виплат – ані матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, ані допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки.

Нагадаємо, Віталій Коваль обіймає посаду міністра аграрної політики та продовольства України з 6 вересня 2024 року згідно з постановою Верховної Ради України № 3967-ІХ.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки заробляє очільниця Мін'юсту Стефанішина. Її зарплата складається з посадового окладу та відрядних.