Заява помічника Путіна обурила українців

Медіаексперт та колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін розкритикував заяви російського посадовця Миколи Патрушева про те, що Одеса нібито має бути "російським містом". У своєму дописі він не лише висміяв претензії Кремля, але й звернув увагу на суперечливу історію родини самого Патрушева.

Про це Золотухін дописав у Facebook, прокоментувавши нещодавнє інтерв’ю Миколи Патрушева російському агентству ТАСС. Він нагадав, що батько Патрушева, Платон, під час Другої світової війни служив політруком на есмінці "Дєятельний", який 16 січня 1945 року був торпедований і затонув.

Сам Платон Патрушев дивом вижив лише тому, що в момент трагедії перебував на березі, отримавши дозвіл на поїздку до Ленінграда. Як зазначає Золотухін, цей дозвіл йому надав український морський офіцер Костянтин Кравченко, уродженець Гомельського району Білорусі.

За словами медіаексперта, тоді, коли Патрушев-старший залишив судно, більшість моряків загинули, і лише сім осіб змогли врятуватися. Попри це, політрук отримав нагороду, хоча й не перебував на місці трагедії.

Підсумовуючи, Золотухін різко заявив: "Г**на тобі на лопаті, а не Одесу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у нещодавньому інтерв’ю Микола Патрушев заявив, що Одеса має "російське минуле" та "не пов’язана з київською владою", натякаючи на можливі загарбницькі наміри Кремля.