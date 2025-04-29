"Закулісся" Зеленського: факти про життя й кар'єру президента, які ви не знали

Зеленський розповів, хто є його рольовою моделлю

Американський журналіст Саймон Шустер розповів про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента України під час війни. У центрі уваги — особисті рішення, несподівані деталі з його життя та трансформація під тиском історичних подій.

Із книги "Шоумен", котру опублікували в російському видавництві "Медуза", відібрали 7 цікавих фактів.

Книга "Шоумен"

1. Зеленський до останнього не розповідав дружині про намір балотуватися в президенти

Рішення залишити шоу-бізнес і піти в політику було для Володимира Зеленського непростим, особливо через занепокоєння його дружини Олени, яка переживала, що, ставши президентом, він не зможе приділяти достатньо часу родині. Адже й до цього, працюючи продюсером та актором, чоловік часто перебував на роботі, займаючись кількома проектами одночасно. У їхній родині навіть жартували, що діти "бачать тата лише по телевізору". Саме тому Володимир до останнього не розповідав Олені про своє рішення балотуватися — аби уникнути суперечок. Коли він все ж оголосив про намір стати кандидатом, його дружина дізналася про це лише після того, як його виступ з цією новиною вийшов в ефір.

2. Після перемоги на виборах Зеленський був впевнений, що з Трампом вони швидко знайдуть спільну мову

Після того, як український продюсер став президентом, він був впевнений, що з Дональдом Трампом їм буде легко порозумітися. Обидва вони — телезірки, які потрапили в політику з іншої сфери, і Зеленський вірив, що це дозволить налагодити хороші стосунки. Проте, після привітання Трампа, зустрічі весь час відкладалися, а саміт так і не відбувся до кінця першого терміну Трампа. Зрештою, це призвело до загострення їхніх відносин.

3. Валерій Залужний у молодості мріяв про кар'єру в КВК

Генерал Валерій Залужний, який раніше був головнокомандувачем Збройних сил України, у молодості, як і Зеленський, мріяв виступати на сцені та брати участь у КВК. Однак, через армію його кар'єра коміка не склалася. Під час служби він був відомий тим, що більше жартував із солдатами, аніж вводив їх у сувору дисципліну. Однак у президентському офісі помітили його рішучість і компетентність, що в результаті призвело до успішної боротьби за Україну.

4. Російські десантники мали карти часів СРСР і не знали, що їх чекає на місцевості

Під час першої хвилі вторгнення російські десантники, зокрема з Псковської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, мали при собі мапи України, видані ще в 1989 році. Це призвело до того, що загарбники приїхали в Україну, як у невідоме минуле, і багато з них гинули через непідготовленість до місцевості, що змінилася за десятки років.

5. Зеленський пересувався країною на спеціально обладнаних залізничних вагонах

Після початку війни, з огляду на загрози, Зеленський був обмежений у пересуваннях. Для поїздок по Україні він використовував спеціально обладнані залізничні вагони, що виглядали як звичайні, але всередині були переобладнані за стандартами люкс-готелів. Ці поїздки часто тривали всю ніч, а для президента це був час, щоб поспілкуватися з помічниками або просто відпочити.

6. Перша леді ледь не була висаджена з літака під час візиту до США

Коли Олена Зеленська вирушила до Вашингтона з посланням від народу України, через переповнений рейс її ледь не висадили з літака. Завдяки наполегливості помічниці першій леді вдалося потрапити на борт. У Вашингтоні вона стала першою дружиною президента, яку прийняли в Овальному кабінеті, а її виступ на спільному засіданні обох палат Конгресу США мав величезний вплив на виділення допомоги Україні.

7. Зеленський вважає своєю рольовою моделлю Чарлі Чапліна, а не Уїнстона Черчілля

Хоча багато хто порівнює Зеленського з Уїнстоном Черчіллем через його роль у боротьбі з агресією, сам президент України не вважає цю аналогію влучною через імперіалістичні погляди Черчілля. Натомість його "персонажем" є Чарлі Чаплін, який виступив проти Гітлера у своїй сатиричній стрічці "Великий диктатор". Зеленський вважає, що вплив артиста може бути сильнішим за артилерію і прагне так само впливати на суспільство через свою політичну діяльність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення український політик Зеленський майже не буває вдома. Раніше він часто публікував фото з дому, показував улюблених собак Петю й Нору. Та з 24 лютого 2022 року президент мешкає прямо в Офісі на Банковій, де облаштував собі невелику кімнату, що стала його тимчасовим житлом.