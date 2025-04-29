Росіяни просунулись в одній із областей України? Що відомо (карта)

Бої точаться у кількох селах поблизу кордону з Росією

Біля кордону з Росією в деяких населених пунктах Сумської області вже тривають бої. Росіяни намагаються захопити їх і створити буферну зону.

Проте наразі про окупації сіл не йдеться. Про це сказав глава Сумської ОВА Олег Григоров.

За даними ОВА, бої тривають на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади.

"На 29 квітня 2025 року відповідні населені пункти знаходяться "в сірій зоні", де відбуваються бойові зіткнення. Ворогом населені пункти наразі не контролюються. Тому наразі мова про їх окупацію не йдеться", — додається у повідомленні.

Де йдуть бої у Сумській області на мапі DeepState

Цивільне населення з цих населених пунктів було повністю евакуйоване.

Додамо, що речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що росіяни здійснюють атаки на квадрациклах, адже використовує тактику заходу малих штурмових груп.

Водночас журналістка Кордон.Медіа Альона Яцина зауважує Еспресо, що за два місяці росіянам нібито вдалось змогли чотири села на Сумщині.

Зокрема, за її словами, йдеться про Новеньке, Журавку, Басівку і Біловоди. Журналіста пояснює, що росіяни вже нібито перебувають у цих населених пунктах і намагаються прориватись далі, штурмуючи вже крайні хати сіл.

Населені пункти Сумської області, де перебувають росіяни - мапа DeepState

"Це не відбуваються якісь класичні штурми, а йдуть малі штурмові групи ворога на квадроциклах, баггі, мотоциклах. Росіяни вриваються, Сили оборони України їх знищують, але хтось з окупантів лишається неушкодженим і займає якусь позицію. Захопити ці чотири села противнику вдалося за два місяці", — каже Яцина.

Водночас від лінії бойового зіткнення до Сум залишилось всього 25 кілометрів.

Відстань від лінії бойового зіткнення до Сум

Нагадаємо, раніше політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов пояснив чому великий наступ росіян влітку неможливий.