Свидание на улице или в ресторане? Какой будет 14 февраля погода в 5 наибольших городах Украины
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Жителям Украины озвучили прогноз погоды
На следующей неделе в Украине будут отмечать День святого Валентина: это произойдет в пятницу, 14 февраля. Этот день обещает быть солнечным, но не для всех.
Синоптики meteofor.com.ua озвучили прогноз погоды в пяти крупных городах Украины на этот день.
Речь идет о таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.
Киев
В столице Украины День святого Валентина будет солнечным, а температура воздуха будет от -6 до +2 градусов.
Харьков
В Харькове будет облачная погода. Температура воздуха будет от -6 до +2 градусов.
Одесса
В Одессе будет солнечная погода с облачностью. Температура воздуха будет от нуля до +4 градусов.
Днепр
В Днепре будет солнечная погода, а температура воздуха будет от -4 до +3 градусов.
Львов
Во Львове, как и в Одессе, будет солнечная погода с облачностью. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда зимняя погода отступит. Синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся снегопады.