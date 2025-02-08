Свидание на улице или в ресторане? Какой будет 14 февраля погода в 5 наибольших городах Украины

Жителям Украины озвучили прогноз погоды

На следующей неделе в Украине будут отмечать День святого Валентина: это произойдет в пятницу, 14 февраля. Этот день обещает быть солнечным, но не для всех.

Синоптики meteofor.com.ua озвучили прогноз погоды в пяти крупных городах Украины на этот день.

Речь идет о таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Киев

В столице Украины День святого Валентина будет солнечным, а температура воздуха будет от -6 до +2 градусов.

Харьков

В Харькове будет облачная погода. Температура воздуха будет от -6 до +2 градусов.

Одесса

В Одессе будет солнечная погода с облачностью. Температура воздуха будет от нуля до +4 градусов.

Днепр

В Днепре будет солнечная погода, а температура воздуха будет от -4 до +3 градусов.

Львов

Во Львове, как и в Одессе, будет солнечная погода с облачностью. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда зимняя погода отступит. Синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся снегопады.