Росія влаштувала масштабну атаку на Дніпро: де вже чули вибухи

Росія влаштувала масштабну дронову атаку по Дніпру та Україні

У п’ятницю ввечері, 7 лютого, російська армія запустила у бік України ударні безпілотники. Окрім Києва, вибухи також пролунали і на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє "Телеграф". За словами наших журналістів, сильні вибухи пролунали у Дніпрі та Кам’янському. В обласному центрі вибухи було чути у передмісті.

У Кам'янському, за попередніми даними, було збито декілька БПЛА, але атака на місто не припинилась.

Наразі тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях.

Також у мережі з’явилися відео, на яких чути, як російські БПЛА пролітають над Дніпром.

Влада просить мирне населення дотримуватись заходів безпеки, намагатися не виходити до відбою з укриттів і не заважати Силам оборони збивати дрони.

Зазначимо, що російські окупанти в ніч проти 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема, під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області та Одеса.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль".