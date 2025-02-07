Росія влаштувала масштабну атаку на Дніпро: де вже чули вибухи
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Росія влаштувала масштабну дронову атаку по Дніпру та Україні
У п’ятницю ввечері, 7 лютого, російська армія запустила у бік України ударні безпілотники. Окрім Києва, вибухи також пролунали і на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє "Телеграф". За словами наших журналістів, сильні вибухи пролунали у Дніпрі та Кам’янському. В обласному центрі вибухи було чути у передмісті.
У Кам'янському, за попередніми даними, було збито декілька БПЛА, але атака на місто не припинилась.
Наразі тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях.
Також у мережі з’явилися відео, на яких чути, як російські БПЛА пролітають над Дніпром.
Влада просить мирне населення дотримуватись заходів безпеки, намагатися не виходити до відбою з укриттів і не заважати Силам оборони збивати дрони.
Зазначимо, що російські окупанти в ніч проти 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема, під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області та Одеса.
Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль".