В Украину несется грязное облако: когда и какие города окажутся под угрозой (карта)
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Сразу несколько городов охватит нездоровый воздух
В Украине значительно ухудшится качество воздуха в ближайшие дни. На некоторых территориях страны воздух будет нездоровый, а на некоторых — очень нездоровый.
Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля.
Хуже всего ситуация будет в Житомире. Показатели загрязнения покажут 317 единиц (очень нездоровый).
Также загрязненных воздух будет в Киевской области. Показатели — 83 единицы (нездоровый воздух).
В Харьковской области, в районе города Лозовая, 13 февраля также показатели загрязнения поднимутся до 91.
Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину придут сильные морозы до -18 градусов. Перед этим, согласно прогнозам синоптиков, наступит небольшое потепление.