В Украину несется грязное облако: когда и какие города окажутся под угрозой (карта)

Сразу несколько городов охватит нездоровый воздух

В Украине значительно ухудшится качество воздуха в ближайшие дни. На некоторых территориях страны воздух будет нездоровый, а на некоторых — очень нездоровый.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля.

Хуже всего ситуация будет в Житомире. Показатели загрязнения покажут 317 единиц (очень нездоровый).

Также загрязненных воздух будет в Киевской области. Показатели — 83 единицы (нездоровый воздух).

В Харьковской области, в районе города Лозовая, 13 февраля также показатели загрязнения поднимутся до 91.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину придут сильные морозы до -18 градусов. Перед этим, согласно прогнозам синоптиков, наступит небольшое потепление.