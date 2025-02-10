Вот так почтили. В Одессе на мемориале погибших разместили фото живого защитника

Человек требует объяснений

Несколько дней назад в Одесском государственном университете внутренних дел открыли мурал памяти, посвященный выпускникам и соискателям высшего образования университета – защитникам Украины, отдавшим свою жизнь в борьбе за независимость. Одного из защитников "почтили" на мемориале погибших, но, как оказалось, он жив.

Об этом стало известно из комментария под сообщением Одесского университета внутренних дел. Мужчина отреагировал на фото, которое там было размещено.

"Я жив! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации обо мне и размещению ее в целом. Что это такое происходит?! Мне уже звонит много родственников по этому поводу и коллег. Возможно там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю?!?! Ожидаю объяснений", — написал он.

Фото — Думская

В университете отреагировали на комментарий мужчины. Там извинились за фото, которое разместили на мурале.

"Руководство и лично ректор Одесского государственного университета внутренних дел приносит искренние извинения Алексею Стеценко, чье фото было размещено на мурале памяти выпускников и соискателей высшего образования университета, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства. Лицо, допустившее эту ужасную недопустимую ошибку, будет привлечено к ответственности, а фото будет немедленно удалено с Мурала и из официальных сообщений на страницах университета в социальных сетях", — говорится в комментарии.

Работница Одесского государственного университета внутренних дел Зоя Дмитрук также оставила комментарий под сообщением. Она написала, что обязательно изучат вопрос и предоставят разъяснения откуда поступила информация.

"Телеграф" обратился за комментарием к Алексею Стеценко, фото которого было размещено на мурале, чтобы тот прокомментировал ситуацию. А также обратились к Зое Дмитрук, чтобы узнать, как удалось решить ситуацию. Зато пока ответа не получили.

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