Морську свинку Тедді продають в Україні за 8 тисяч гривень: чому ця порода коштує так дорого

Довжина шерсті цих свинок до 6 см

Не найдорожча морська свинка в Україні, але і коштує чимало. За 8 тисяч грн (мінімальна зарплата в Україні станом на 2025 рік) пропонують придбати гризуна цікавої породи.

Швейцарські Тедді були виведені у 90-х роках у Швейцарії шляхом селекції з іншими жорсткошерстими породами. Відомі завдяки своєму довгому та особливому на дотик хутру — довжина до 6 см. Це та щільний підшерсток робить морську свину дуже об’ємною.

В оголошенні вказано, що це виставковий екземпляр, а також свинка має всі клубні документи. Зазначимо, що тварини пет-класу, яких беруть як домашніх улюбленців цієї породи коштувати можуть в чотири рази дешевше.

Виставкова морська свинка швейцарський Тедді

Швейцарський Тедді — порода дуже пухнастих морських свинок із "плюшевим" характером. І хоча морські свинки мають густе пружне хутро, що стирчить у різні боки, на дотик їхня шубка нагадує плюшевого ведмедика, що й подарувало породі її назву. Швейцарські Тедді дуже доброзичливі й активні. Завдяки лагідному характеру їх часто беруть, як улюбленців для дітей.

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