Кишеньковий мисливець на щурів. В Україні продають собаку чеської породи за понад 20 тисяч грн (фото,відео)

Празькі крисарики легко піддаються дресуванню

Собаки мініатюрного розміру не втрачають популярності. Однак вони можуть бути не тільки естетично привабливими, а й нести справжню користь. Наприклад, порода празький крисарик, щеня якого можна купити в Україні за 10 — 20 тисяч грн. Ця порода має потужні мисливські інстинкти попри свій малий розмір.

На одному з маркетплейсів розмістили оголошення про продаж такого щеняти за 500 євро (21,1 тис.грн). Це самець, віком в пів року. Вже чипований. Інше оголошення пропонує продаж щеня за 10 тис. грн. В обидвох оголошеннях йдеться про характери тварини. Ці компанійські собаки гарно ладнають з людьми. Різниця в ціні може пояснюватися походженням, наявність документів про родовід тощо.

Празький крисарик за 500 євро

Празький крисарик за 10 тис. грн

Що за порода празький крисарик

Празький крисарик (ратлік, либенська серночка) — мініатюрний, активний і життєрадісний собака-компаньйон із Чехії. Колись був популярним серед чеської знаті та простого населення як мисливець на гризунів. Згодом його витіснив мініатюрний пінчер. У 1980-х роках породу відродили, і зараз вона визнана національним символом Чехії.

Празького крисарика легко натренувати виконувати трюки

Це мініатюрний пес який любить ігри та довгі прогулянки. Попри декоративну роль, зберіг мисливські інстинкти. Це короткошерста порода. Тварини виростають до 20-23 см в холці і важать 1,5 — 3,5 кг. Тривалість життя празького крисарика — 12-14 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншого мініатюрного собаку-компаньйона. Це померанський шпіц. Його в ексклюзивному забарвленні в Україні продають за ціною недорогої автівки.