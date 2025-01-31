Кишеньковий мисливець на щурів. В Україні продають собаку чеської породи за понад 20 тисяч грн (фото,відео)
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Празькі крисарики легко піддаються дресуванню
Собаки мініатюрного розміру не втрачають популярності. Однак вони можуть бути не тільки естетично привабливими, а й нести справжню користь. Наприклад, порода празький крисарик, щеня якого можна купити в Україні за 10 — 20 тисяч грн. Ця порода має потужні мисливські інстинкти попри свій малий розмір.
На одному з маркетплейсів розмістили оголошення про продаж такого щеняти за 500 євро (21,1 тис.грн). Це самець, віком в пів року. Вже чипований. Інше оголошення пропонує продаж щеня за 10 тис. грн. В обидвох оголошеннях йдеться про характери тварини. Ці компанійські собаки гарно ладнають з людьми. Різниця в ціні може пояснюватися походженням, наявність документів про родовід тощо.
Що за порода празький крисарик
Празький крисарик (ратлік, либенська серночка) — мініатюрний, активний і життєрадісний собака-компаньйон із Чехії. Колись був популярним серед чеської знаті та простого населення як мисливець на гризунів. Згодом його витіснив мініатюрний пінчер. У 1980-х роках породу відродили, і зараз вона визнана національним символом Чехії.
Це мініатюрний пес який любить ігри та довгі прогулянки. Попри декоративну роль, зберіг мисливські інстинкти. Це короткошерста порода. Тварини виростають до 20-23 см в холці і важать 1,5 — 3,5 кг. Тривалість життя празького крисарика — 12-14 років.
Раніше "Телеграф" розповідав про іншого мініатюрного собаку-компаньйона. Це померанський шпіц. Його в ексклюзивному забарвленні в Україні продають за ціною недорогої автівки.