"Це потік беззмістовних звинувачень": у ГО "Відчуй" відреагували на заяви про нібито "рейдерське захоплення" артпростору

Очільниця організація вважає, що подібні чутки розповсюджують заради резонансу

У громадській організації "Відчуй" відкидають звинувачення щодо нібито захоплення Art Ukraine Gallery, про що заявила засновниця галереї Наталія Заболотна.

Голова ГО "Відчуй" Людмила Пишна зазначила, що не має жодних домовленостей із Заболотною й остання намагається залучити її до ситуації із продовженням договірних відносин між ТЦ "Домосфера" та ФОП Наталія Заболотна, "ймовірно, сподіваючись на збільшення резонансу".

"Ні я, ні будь-хто з моєї родини не маємо бізнесових проєктів чи юридично оформленої співпраці з Наталією Заболотною… Стверджую, що всі звинувачення з боку Наталії Заболотної щодо "рейдерства" артпростору та будь-якого мого до цього залучення є безпідставними", — заявила Людмила Пишна.

За її словами, навесні 2023 року ГО "Відчуй" погодилася на проведення спільної благодійної діяльності разом з ТЦ "Домосфера" та Фондом гуманітарного розвитку, який представляла Наталія Заболотна. Для цього ГО "Відчуй" уклала із "Домосферою" Меморандум про проведення благодійних, культурних та освітніх проєктів, а у Заболотної були окремі договірні відносини з ТЦ.

"Згодом Наталія Заболотна змінила свій підхід до партнерства в цьому проєкті. Різниця в поглядах на пріоритетність благодійної складової проєкту та втрата довіри стали причиною того, що ГО "Відчуй" припинила співпрацю з Наталією Заболотною. Наразі виникла певна ситуація із продовженням договірних відносин між ТЦ "Домосфера" та ФОП Наталія Заболотна, до якої Наталія намагається мене залучити, ймовірно, сподіваючись на збільшення резонансу. Договірні відносини, які склалися між двома суб’єктами господарювання – ФОП Заболотна і ТЦ "Домосфера" – є виключно предметом їхніх юридичних домовленостей", — йдеться у заяві Людмили Пишної.

Нагадаємо, Art Ukraine Gallery відкрилася у ТЦ "Домосфера" у 2023 році й позиціонує себе, як перша галерея благодійного мистецтва, куди провідні митці сучасності віддають свої роботи для підтримки постраждалих від російської агресії.