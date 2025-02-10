"Это поток бессодержательных обвинений": в ОО "Відчуй" отреагировали на заявления о якобы "рейдерском захвате" артпространства

Руководитель организация считает, что подобные слухи распространяют ради резонанса

В общественной организации "Відчуй" отвергают обвинения в якобы захвате Art Ukraine Gallery, о чем заявила основательница галереи Наталья Заболотная.

Глава ОО "Відчуй" Людмила Пышная отметила, что у него нет никаких договоренностей с Заболотной и последняя пытается привлечь ее к ситуации с продлением договорных отношений между ТЦ "Домосфера" и ФЛП Наталья Заболотная, "вероятно, надеясь на увеличение резонанса".

"Ни я, ни кто-либо из моей семьи не имеем бизнес-проектов или юридически оформленного сотрудничества с Наталией Заболотной… Утверждаю, что все обвинения со стороны Наталии Заболотной относительно "рейдерства" артпространства и любого моего к этому привлечению беспочвенны", — заявила Людмила Пышная.

По ее словам, весной 2023 года ОО "Відчуй" согласилась на проведение совместной деятельности вместе с ТЦ "Домосфера" и Фондом гуманитарного развития, который представляла Наталья Заболотная. Для этого ОО "Відчуй" заключила с "Домосферой" Меморандум о проведении благотворительных, культурных и образовательных проектов, а у Заболотной были отдельные договорные отношения с ТЦ.

"Впоследствии Наталья Заболотная изменила свой подход к партнерству в этом проекте. Разница во взглядах на приоритетность благотворительной составляющей проекта и потеря доверия стали причиной того, что ОО "Відчуй" прекратила сотрудничество с Наталией Заболотной. Сейчас возникла определенная ситуация с продолжением договорных отношений получать, вероятно, надеясь на увеличение резонанса. Договорные отношения, сложившиеся между двумя субъектами хозяйствования – ФЛП Заболотная и ТЦ "Домосфера" – являются исключительно предметом их юридических договоренностей", — говорится в заявлении Людмилы Пышной.

Напомним, Art Ukraine Gallery открылась в ТЦ "Домосфера" в 2023 году и позиционирует себя как первая галерея благотворительного искусства, куда ведущие художники современности отдают свои работы для поддержки пострадавших от российской агрессии.