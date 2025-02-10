Заступник голови Запорізької облради хотів сховати квартиру в Маямі: його видала назва річки

Прокурор не хотів називати назву фірми при журналістах у суді, але назви річки виявилось достатньо

Мати та теща заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка стали власницями квартири у Флориді вартістю 410 тисяч доларів. Журналісти виявили, що нерухомість придбали через компанію, зареєстровану на початку лютого 2022 року.

Під час засідання у Вищому антикорупційному суді, де розглядають справу про зловживання впливом щодо Владислава Куценка та його колег, прокурор згадав про квартиру у Флориді. За його словами, помешкання, яке за документами орендує родина посадовця, насправді належить підставній фірмі, серед засновників якої була мати Куценка. Про це йдеться у масштабному журналістському розслідуванні від "Запорізького центру розслідувань".

Журналістам вдалося знайти компанію за незвичною підказкою — її назвали на честь річки в Запорізькій області. Згідно з флоридським реєстром юросіб, фірма Konka LLC, названа за річкою Конка, була зареєстрована 4 лютого 2022 року. Річка протікає поблизу села Григорівка, в якому дружина Куценка Віра володіє двома гектарами землі.

Засновницями компанії стали мати посадовця Олена Куценко та його теща Алла Перетятко. Станом на зараз компанією володіє лише теща посадовця.

"Квартира, у якій проживає сім’я Куценко у Флориді, насправді належить йому ж через підставну фірму. Серед засновників цієї фірми на початку була мати самого Куценка. Компанія навіть названа на честь однієї з малих річок Запорізької області", — сказав прокурор Олександр Сабада, коментуючи своє переконання, що обвинувачених не можна випускати за кордон на час слідства.

Запис у флоридському реєстрі юросіб

Витяг із додатку в реєстрі юридичних осіб штата Флорида, США

Як з’ясували журналісти-розслідувачі, квартира площею 95 квадратних метрів розташована у престижному передмісті Маямі — Санні-Айлс-Біч. Житловий комплекс Porto Bellagio має власний басейн, патіо та вишукане фойє. Вартість квартири на момент придбання 1 березня 2022 року становила 11,48 мільйона гривень за тодішнім курсом або 410 тисяч доларів.

Як виглядає ЖК, в якому розташована квартира Куценка

Фасад будинка, в якому придбав квартиру Куценко

Санні-Айлс-Біч відоме як елітне передмістя, популярне серед російських інвесторів. Місцеві ріелторські компанії активно працюють з російськомовними клієнтами, часто вказуючи володіння російською мовою серед своїх переваг. Неофіційна назва Санні-Айлс-Біч — "маленька Москва".

Басейн при житловому комплексі

Як виглядає Санні-Айлс-Біч

Як виглядає санвузол у квартирах в Санні-Айлс-Біч

Операцію з придбання нерухомості супроводжувала юридична фірма AR Law Group PLLC, розташована на бульварі Біскейн. Компанія спеціалізується на роботі з російськомовними клієнтами через партнера Даніеля Рудого.

Де розташований будинок, в якому Куценко володіє квартирою

У декларації Владислава Куценка за 2021 рік вказано заощадження у розмірі 145 тисяч доларів, що значно менше від вартості квартири. При цьому після її придбання задекларовані кошти зменшилися лише на 15-20 тисяч доларів.

Також "Телеграф" раніше писав, що суддя купив три квартири у Туреччині, а лікарка з МСЕК — житло у Хорватії. Про це стало відомо з масштабного журналістського розслідування.