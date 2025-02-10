Заместитель председателя Запорожского облсовета хотел спрятать квартиру в Майами: его выдало название реки

Прокурор не хотел называть название фирмы при журналистах в суде, но названия реки оказалось достаточно

Мать и теща заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко стали владелицами квартиры во Флориде стоимостью 410 тысяч долларов. Журналисты обнаружили, что недвижимость приобрели через компанию, зарегистрированную в начале февраля 2022 года.

Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривают дело о злоупотреблении влиянием на Владислава Куценко и его коллег, прокурор упомянул о квартире во Флориде. По его словам, жилье, которое по документам арендует семья чиновника, на самом деле принадлежит подставной фирме, среди учредителей которой была Куценко. Об этом идет речь в масштабном журналистском расследовании от "Запорожского центра расследований".

Журналистам удалось найти компанию по необычной подсказке – ее назвали в честь реки в Запорожской области. Согласно флоридскому реестру юрлиц, фирма Konka LLC, названная в честь реки Конка, была зарегистрирована 4 февраля 2022 года. Река протекает вблизи села Григоровка, в котором жена Куценко Вера владеет двумя гектарами земли.

Основательницами компании стали иметь чиновника Елена Куценко и его теща Алла Перетятко. По состоянию на сегодняшний день компанией владеет только теща чиновника.

"Квартира, в которой проживает семья Куценко во Флориде, действительно принадлежит ему же через подставную фирму. Среди учредителей этой фирмы в начале была мать самого Куценко. Компания даже названа в честь одной из малых рек Запорожской области", — сказал прокурор Александр Сабада, комментируя свое убеждение, что обвиняемых нельзя выпускать за границу.

Запись во флоридском реестре юрлиц

Выписка из приложения в реестре юридических лиц штата Флорида, США

Как выяснили журналисты-расследователи, квартира площадью 95 квадратных метров расположена в престижном пригороде Майами – Санни-Айлс-Бич. Жилой комплекс Porto Bellagio располагает собственным бассейном, патио и изысканным фойе. Стоимость квартиры на момент приобретения 1 марта 2022 составила 11,48 миллиона гривен по тогдашнему курсу или 410 тысяч долларов.

Как выглядит ЖК, в котором расположена квартира Куценко

Фасад дома, в котором купил квартиру Куценко

Санни-Айлс-Бич известен как элитный пригород, популярный среди российских инвесторов. Местные риэлторские компании активно работают с русскоязычными клиентами, часто указывая владение русским языком среди своих преимуществ. Неофициальное название Санни-Айлс-Бич – "маленькая Москва".

Бассейн при жилом комплексе

Как выглядит Санни-Айлс-Бич

Как выглядит санузел в квартирах в Санни-Айлс-Бич

Операцию по приобретению недвижимости сопровождала юридическая фирма AR Law Group PLLC, расположенная на бульваре Бискейн. Компания специализируется на работе с русскоязычными клиентами через партнера Даниэля Рыжего.

Где расположен дом, в котором Куценко владеет квартирой

В декларации Владислава Куценко за 2021 год указаны сбережения в размере 145 тысяч долларов, что значительно меньше стоимости квартиры. При этом после ее приобретения задекларированные средства уменьшились всего на 15-20 тысяч долларов.

Также "Телеграф" ранее писал, что судья купил три квартиры в Турции, а врач из МСЭК — жилье в Хорватии. Об этом стало известно по масштабному журналистскому расследованию.