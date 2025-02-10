У Києві жодна лікарня не відповідає стандартам медичної реформи МОЗ – джерела

Такі дії можуть бути пов’язані з фінансовими вигодами

Міністерство охорони здоров’я України продовжує впровадження реформи системи охорони здоров’я навіть під час війни, орієнтуючись при цьому на покращення доступу пацієнтів до якісної медичної та реабілітаційної допомоги. У рамках цих змін на території країни створюються кластерні та некластерні лікарні.

Втім, як повідомляють джерела "Телеграф", процес реформування медичних закладів у Києві викликає серйозне занепокоєння. За вимогами МОЗ, кластерні лікарні мають забезпечувати пацієнтів за 20 напрямками, а надкластерні – за 28. Надкластерними ж можуть бути лише великі обласні або міські лікарні, які мають як мінімум 500-600 ліжкомісць. Однак, як стверджують джерела, у столиці немає жодної лікарні, яка б відповідала навіть кластерному рівню.

Причиною такої ситуації називають дії директорки Департаменту охорони здоров’я Києва Валентини Гінзбург. Вона понад рік опиралася впровадженню реформи, а зараз реалізує її на власний розсуд.

Наприклад, 7-му лікарню на 245 ліжок об’єднали з 5-ю дитячою лікарнею, де є лише 50 дитячих ліжок, і структурним підрозділом дерматовенерології без ліжок. Це об’єднання подали як надкластерну лікарню.

Інший приклад – Київський міський центр нефрології та діалізу на 80 ліжок з’єднали з кількома лікарнями в різних районах, загалом отримавши близько 300 ліжок. Ці заклади також представили як надкластерну лікарню, хоча вони не можуть забезпечити навіть базові напрямки кластерної лікарні.

Проти таких об’єднань виступали голова медичної комісії при КМДА Марина Порошенко, член комісії Зоряна Скалецька та інші учасники. Проте Гінзбург вдалося протягнути низку сумнівних рішень, що, за словами джерел, дискредитує реформу. Пацієнти, які звертаються до таких надкластерних лікарень, змушені їздити по всьому місту для отримання допомоги, що суперечить суті реформи.

Джерела зазначають, що такі дії можуть бути пов’язані з фінансовими вигодами: надкластерним лікарням Національна служба здоров’я України виділяє більше коштів. При цьому в ці лікарні вже вкладено сотні мільйонів гривень, і виникає питання щодо ефективності використання цих коштів. Якщо лікарні збанкрутують, як це сталося з іншими медзакладами в Києві, постане питання про цільове використання бюджетних коштів.

Наразі відомо, що на тлі цієї ситуації медики звернулися до очільника столиці Віталія Кличка із закликом втрутитися та не допустити руйнування системи охорони здоров'я столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в кількох областях України у школах впроваджують дистанційний формат навчання через спалах захворюваності на грип та ГРВІ.