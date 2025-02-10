Такие действия могут быть связаны с финансовыми выгодами

Министерство здравоохранения Украины продолжает внедрение реформы системы здравоохранения даже во время войны, ориентируясь при этом на улучшение доступа пациентов к качественной медицинской и реабилитационной помощи. В рамках этих изменений на территории страны создаются кластерные и некластерные больницы.

Впрочем, как сообщают источники "Телеграф", процесс реформирования медицинских учреждений в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность. По требованиям Минздрава, кластерные больницы должны обеспечивать пациентов по 20 направлениям, а сверхкластерные – по 28. Надкластерными могут быть только большие областные или городские больницы, имеющие как минимум 500-600 койко-мест. Однако, как утверждают источники, в столице нет ни одной больницы, которая соответствовала бы даже кластерному уровню.

Причиной такой ситуации называют действия директора Департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург. Она более года сопротивлялась внедрению реформы, а сейчас реализует ее по своему усмотрению.

Например, 7-ю больницу на 245 коек объединили с 5-й детской больницей, где есть только 50 детских коек, и структурным подразделением дерматовенерологии без коек. Это объединение подали как сверхкластерную больницу.

Другой пример – Киевский городской центр нефрологии и диализа на 80 коек соединили с несколькими больницами в разных районах, в общей сложности получив около 300 коек. Эти учреждения также представили в качестве сверхкластерной больницы, хотя они не могут обеспечить даже базовые направления кластерной больницы.

Против таких объединений выступали глава медицинской комиссии при КГГА Марина Порошенко, член комиссии Зоряна Скалецкая и другие участники. Однако Гинзбург удалось протянуть ряд сомнительных решений, что, по словам источников, дискредитирует реформу. Пациенты, обращающиеся в такие сверхкластерные больницы, вынуждены ездить по всему городу для получения помощи, что противоречит сути реформы.

Источники отмечают, что такие действия могут быть связаны с финансовыми выгодами: сверхкластерным больницам Национальная служба здоровья Украины выделяет больше средств. При этом в эти больницы уже вложены сотни миллионов гривен, и возникает вопрос эффективности использования этих средств. Если больницы обанкротятся, как это произошло с другими медучреждениями в Киеве, возникнет вопрос о целевом использовании бюджетных средств.

На данный момент известно, что на фоне этой ситуации медики обратились к главе столицы Виталию Кличко с призывом вмешаться и не допустить разрушения системы здравоохранения столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в нескольких областях Украины в школах внедряют дистанционный формат обучения из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ.