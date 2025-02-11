Винахідник, який підкорив небо Америки: шлях авіаконструктора Ігоря Сікорського

Його винаходи змінили історію світової авіації, а складна історія життя відображає непростий шлях багатьох талановитих українців початку XX століття

Ім'я Ігоря Сікорського має знати кожен українець. Це людина, яка прославила нашу країну на весь світ своїми геніальними винаходами в авіації.

Ігор Іванович Сікорський народився у Києві 25 травня 1889 року в родині професора Київського університету Івана Сікорського. З дитинства захоплювався авіацією, читав книги Жуля Верна та малював власні моделі літальних апаратів.

Перші знання з інженерії Сікорський здобув у Петербурзькому морському інженерному училищі, а згодом продовжив навчання у Київському політехнічному інституті.

Конструкторський талант

Вже у 1908 році Сікорський розпочав свої перші експерименти з гелікоптерами. У 1910 році він збудував свій перший гелікоптер, а у 1911 році — перший літак власної конструкції. Ці літаки показали чудові результати на випробуваннях і принесли Сікорському визнання як талановитого авіаконструктора.З початком Першої світової війни Сікорський переїхав до Росії, де працював на Російсько-Балтійському вагонному заводі. Тут він створив серію важких бомбардувальників "Ілля Муромець", які стали першими у світі багатомоторними літаками.

Еміграція та світове визнання

Після Жовтневої революції 1917 року Сікорський емігрував до США, де заснував власну авіаційну компанію Sikorsky Aircraft. Саме тут він реалізував свій конструкторський талант повною мірою.

Сікорський розробив і запустив у серійне виробництво гелікоптери нової конструкції, які швидко завоювали популярність у всьому світі. Гелікоптери Сікорського використовувалися у військових, цивільних та рятувальних операціях. Він став справжнім "Містером Гелікоптером" Америки, а його компанія стала одним із провідних виробників гелікоптерів у світі.

Українець за походженням, росіянин за вихованням?

Ігор Сікорський завжди підкреслював своє коріння, але його ідентичність була складною."Я — українець за походженням", — писав Сікорський. "Мій дід і прадід були священниками в Київській губернії". Він навіть підкреслював, що має "чистий український рід". Однак, у тому ж листі Сікорський додавав, що вважає себе росіянином, оскільки Україна була частиною Росії.

Такі погляди, ймовірно, були наслідком впливу його батька, Івана Сікорського. Хоча в юності Іван захоплювався українською ідеєю та читав україномовний журнал "Основа", згодом він став прихильником імперських поглядів та членом клубу російських націоналістів. Він вважав, що українці та росіяни – це один народ.

Попри це, батько дав Ігорю чудову освіту та виховання. В їхньому домі була величезна бібліотека, а батько заохочував інтерес сина до науки та техніки. Відомо, що Іван Сікорський, бувши психіатром, ретельно спостерігав за розвитком своїх дітей і створював умови для їхнього всебічного розвитку.

Але навіть живучи в еміграції, Сікорський не забував про свою Батьківщину. Він підтримував українські організації та допомагав українським емігрантам.Ігор Сікорський помер 26 жовтня 1972 року у віці 83 років. Його ім'я назавжди залишиться в історії світової авіації, а його винаходи продовжують служити людям.

Раніше "Телеграф" розповідав про історії польотів на повітряних кулях 18 століття. Це були перші українські повітроплавці.