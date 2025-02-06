Чому в Україні почалися аварійні відключення світла: в "Укренерго" назвали причину

Людей просять ощадливо використовувати електроенергію

Зранку у четвер, 6 лютого, в декількох областях України, де виник найбільший дефіцит електроенергії, було введено графіки аварійного відключення світла (ГАВ). В "Укренерго" розповіли про причини такого кроку.

"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", — наголосили в компанії.

Енергетики пояснили, що в першу чергу там, де це можливо, відключаються промислові споживачі. Станом на 12:07 6 лютого обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій).

Графіки аварійних відключень, зазначили в "Укренерго", скасовуються одразу, як тільки дозволяє ситуація в енергосистемі. При цьому під час їхнього застосування, коли світло з’являється, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів. Там спростували чутки, що нібито через зниження температури повернуться графіки регулярних відключень електроенергії.