В Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки России: когда их отменят

Также он ударил по газовой инфраструктуре

Утром во вторник, 11 февраля, из-за массированной ракетной атаки России по Украине введены аварийные отключения света. После окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме ограничения будут отменены.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал, что россияне в очередной раз совершают атаку на энергосистему Украины.

"Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — написал министр в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил о возможных возвратах графиков отключения света. Это произойдет, если средняя посуточная температура в Украине снизится до -6…-7 градусов. По предварительным прогнозам они не будут превышать одной очереди, если не произойдет новых атак на энергосистему.