Відключення світла вже повертаються: коли вони зачеплять пересічних українців

Обмеження світла можуть повернутися в Україну за однієї умови

За умови якщо середня добова температура в Україні знизиться до -6…-7°C можливі повернення відключень електроенергії для населення. За попередніми прогнозами, вони не перевищуватимуть однієї черги, якщо не відбудеться нових атак на енергосистему.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері каналу "КИЇВ24". За його словами, українця варто морально підготуватися до можливих обмежень споживання.

"Я бачу необхідність просто морально підготуватися до того, що, якщо морози зберігаються, то можливі обмеження споживання. Вони не будуть більшими, ніж одна черга, я думаю. Щонайменше зараз для цього немає підстав. Безумовно, якщо будуть нові масштабні атаки, то ми не можемо передбачити розвиток подій", – зазначив експерт.

Синоптики наразі прогнозують значне похолодання, що накриє Україну найближчим часом. Зокрема, в ніч з 10 на 11 лютого зниження температури до -10°C і більше прогнозується у майже усіх областях, крім Закарпаття, Черкащини, Київщини, а також всього півдня та сходу.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що температура повітря не є основним та критичним фактором для енергосистеми – ключову загрозу становлять обстріли інфраструктури.

В "Укренерго" повідомляють, що у вівторок, 11 лютого, будуть діяти обмеження постачання електроенергії для бізнесу: з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Причиною, втім, названі наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти.

Говорячи про те, чому обмеження вводяться не для побутових споживачів, а для промисловості, Олександр Харченко зазначив:

"Тут рішення, як я розумію, є політичними. Це питання не до енергетиків. Енергетики мають підкорятися тому, що каже уряд. А уряд каже, що перш за все обмежуємо промисловість, обмежуємо підприємства".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські удари по газових родовищах України підвищують ймовірність запровадження планових відключень вже найближчим часом.