Чи є загроза наступу РФ на Миколаїв: Кім відповів відверто

Українські захисники посилюють фортифікаційні споруди

У російської армії зараз немає можливостей для наступу на Миколаїв. Захисники України контролюють ситуацію та своєчасно реагують на будь-які спроби росіян активізувати бойові дії.

Військові продовжують будувати укріплення та посилювати оборонні позиції міста. Про це начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами очільника області, російські війська не розглядають Миколаїв як пріоритетну ціль для атак. Водночас українські захисники не припиняють роботи на лівому березі та посилюють фортифікаційні споруди.

"Якщо пришлють п'ять північнокорейських бригад, які будуть форсувати Дніпро, то у нас виникнуть проблеми. Але станом на зараз цього немає", – зазначив Кім. Він додав, що особисто повідомить про будь-яке помітне накопичення ворожих військ чи підготовку до наступальних дій.

Керівник ОВА також прокоментував ситуацію на Кінбурнській косі. За його інформацією, попри певне посилення російського угруповання, ця територія не становить прямої загрози Миколаєву через особливості місцевості.

Проте звільнення коси, за словами Кіма, вкрай необхідне, адже росіяни завдають заповіднику значних збитків. За оцінками фахівців, вони вже сягають мільярдів євро. Крім того, на окупованій території Кінбурнської коси зараз перебуває невелика кількість цивільного населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Миколаївщині шкільне укриття за 59 мільйонів збудує компанія, пов'язана з Кімом. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на дані системи Prozorro.