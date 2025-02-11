Есть ли угроза наступления РФ на Николаев: Ким ответил откровенно

Украинские защитники усиливают фортификационные сооружения

У российской армии сейчас нет возможностей для наступления на Николаев. Защитники Украины контролируют ситуацию и своевременно реагируют на попытки россиян активизировать боевые действия.

Военные продолжают строить укрепления и усиливать оборонительные позиции города. Об этом начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сказал в интервью "Укринформу".

По словам главы области, российские войска не рассматривают Николаев как приоритетную цель для атак. В то же время, украинские защитники не прекращают работу на левом берегу и усиливают фортификационные сооружения.

"Если пришлют пять северокорейских бригад, которые будут форсировать Днепр, то у нас возникнут проблемы. Но по состоянию на данный момент этого нет", — отметил Ким. Он добавил, что лично сообщит о любом заметном накоплении вражеских войск или подготовке к наступательным действиям.

Руководитель ОВА также прокомментировал ситуацию на Кинбурнской косе. По его информации, несмотря на определенное усиление российской группировки, эта территория не представляет прямой угрозы Николаеву из-за особенностей местности.

Однако освобождение косы, по словам Кима, крайне необходимо, ведь россияне наносят заповеднику значительный ущерб. По оценкам специалистов, он уже достигает миллиарда евро. Кроме того, на оккупированной территории Кинбурнской косы сейчас находится небольшое количество гражданского населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Николаевской области школьное укрытие за 59 миллионов построит компания, связанная с Кимом. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на данные системы Prozorro.