На место Зеленского не метит. Ким рассказал, готовится ли к участию в выборах и каких

Политики, в частности Виталий Ким, предостерегают о рисках дестабилизации страны из-за избирательного процесса

В украинском обществе продолжается дискуссия о возможности проведения выборов во время войны. С одной стороны, Конституция Украины гарантирует право граждан на выборы, а с другой – военное положение вносит существенные ограничения в реализацию этого права.

Согласно украинскому законодательству, проведение свободных, честных и демократических выборов в условиях военного положения невозможно. Конституция Украины запрещает проведение выборов в парламент, а профильное законодательство – выборы Президента. Ограничения могут быть сняты, но Конституцию изменить невозможно.

В Верховной Раде Украины уже есть вакантные места, в частности, из-за оккупации территорий и перехода депутатов на государственную службу. По состоянию на конец ноября 2024 г. в парламенте было 400 народных избранников из 450 возможных.

Мнения политиков

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (с 2020 года) и предприниматель, поделился своим мнением о возможном участии в выборах мэра Николаева или в Верховную Раду в интервью "Укринформ". Он отметил, что сейчас в обществе активно обсуждается тема предстоящих выборов, к которым он относится негативно, поскольку считает, что выборы во время войны выгодны россиянам, и это приведет к раздору и отвлечению от основных проблем.

Ким подчеркнул, что во время войны должна быть сильная вертикаль власти, чтобы избежать дестабилизации ситуации. На вопрос о его возможном баллотировании в Верховную Раду или на должность мэра Николаева, Ким ответил, что его шансы оцениваются как "50 на 50 – либо буду, либо нет".

Год назад Виталий Ким уже рассказывал, что у него нет президентских амбиций. По его словам, одна из его целей – сделать Николаевский регион инвестиционно-привлекательным. Ким хочет доказать миру, что в Украине безопасно инвестировать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кит Келлог высказался по поводу выборов в Украине до окончания войны. По его словам, выборы следует проводить после окончания войны.