У Буковелі відкрили аквапарк "Мавка": що пропонують відвідувачам і скільки коштує відпочинок

Прихильники відпочинку в горах можуть відвідати новий комплекс

На території популярного українського гірськолижного курорту відкрили масштабний водно-розважальний комплекс "Мавка", що вже отримав звання одного з найбільших аквапарків України. Відвідувачам пропонують дев’ять різноманітних басейнів, серед яких три цілорічні з постійною температурою води +35°C.

Про відкриття комплексу повідомили у виданні "Львів. Місто натхнення". Повідомляється, що бажаючі відпочити матимуть змогу розважитися на низці унікальних атракціонів, зокрема 200-метровій водній гірці та атракціоні з віртуальною реальністю.

"Наш аквапарк – це місце, де фантастичні гірки, просторі басейни та комфортні зони відпочинку створюють ідеальні умови для незабутнього дозвілля", – розповідають на сторінці аквапарку.

Примітною особливістю комплексу вважається тематичне зонування, натхнення карпатською міфологією та вже добре відомою українцям лісовою Мавкою. У зоні "Магічний ліс" відвідувачі можуть розважитися на екстремальних водних атракціонах – зокрема на гірці "Ерик і Дерик" довжиною 190 метрів. А вже у "Казковій лагуні" бажаючі відпочити можуть розслабитися у хвильвому басейні з панорамним видом на карпатські краєвиди.

"Простір SPA-зони створений на основі чотирьох стихій – землі, води, повітря та вогню, які огортають кожного гостя, наповнюючи гармонією та спокоєм", – зазначають у аквапарку.

У комплексі також працюють дев’ять різноманітних саун, дитяча зона, фуд-корти, бари та рестор. Цікавою локацією є зона "інфініті" з відкритим басейном, що розташована на найвищій точці аквапарку. Звідти відкривається панорамний вид на гірські масиви.

Скільки коштує вхід до аквапарку?

Аквапарк "Мавка" працює щодня з 10:00 до 22:00 та пропонує різні тарифні плани для відвідувачів.

Вартість повного дня відвідування для дорослих становить 2200 гривень, а з доступом до SPA-зони – 3200 гривень. Для дітей зростом до 140 сантиметрів діє спеціальний тариф – 1550 гривень, а малюки до трьох років можуть відвідувати комплекс безкоштовно.

Також можна придбати абонемент на 4 години. Квиток для дорослих та дітей від 140 см коштує 1700 гривень, стандарт + SPА – 2700 грн, для дітей до 140 см – 1200 гривень.

"У вартість тарифу Standart включено: роздягальні, рушник, зони відпочинку "Казкова Лагуна", "Дитячі забави" (дитячий басейн, майстер-класи), басейни "Мелодія хвиль", "Містичні води", "Зачароване озеро" (внутрішній та зовнішній релакс-басейн), тераса та димна сауна, зона інфрачервоних ламп, гірки "Жабокиць Квусь", "Ерік-Дерік", "Феєрія", "Стріхозніс", "Папороть", "Бурхлива річка"", – пояснили на сторінці аквапарку.

Розташований аквапарк на території паркінгу №15 гірськолижного курорту "Буковель".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у середу, 5 лютого, вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо конфіскації готелю AmstelSki в Карпатах. Він належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.