Жирну точку в Буковелі націоналізують: якій особі належить розкішний готель

Чоловік займався безпекою на російських об'єктах і підозрюється у допомозі російським окупантам в Україні

У середу, 5 лютого, вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо конфіскації готелю AmstelSki в Карпатах. Він належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту. Об'єкт розташований в селі Поляниця, на території курорту Буковель, і належав компанії "Амстел-скі", засновником якої є В'ячеслав Заневський.

У березні 2023 року цей готель був заарештований. Під конфіскацію потрапило й інше майно Заневського, зокрема:

дві квартири,

чотири паркомісця,

12 земельних ділянок,

кілька об'єктів інтелектуальної власності,

автомобіль,

10 одиниць зброї,

300 000 гривень.

AmstelSki

Вʼячеслав Заневський — що відомо

За даними Міністерства юстиції, після початку повномасштабного вторгнення Заневський займався питаннями безпеки на російських об'єктах, зокрема, брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також його підозрюють у допомозі російським окупантам у виявленні патріотично налаштованих громадян України, які залишилися на захоплених територіях.

Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. За даними ЗМІ, в її рамках проходять обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом".