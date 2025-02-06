Жирну точку в Буковелі націоналізують: якій особі належить розкішний готель
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Чоловік займався безпекою на російських об'єктах і підозрюється у допомозі російським окупантам в Україні
У середу, 5 лютого, вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо конфіскації готелю AmstelSki в Карпатах. Він належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту. Об'єкт розташований в селі Поляниця, на території курорту Буковель, і належав компанії "Амстел-скі", засновником якої є В'ячеслав Заневський.
У березні 2023 року цей готель був заарештований. Під конфіскацію потрапило й інше майно Заневського, зокрема:
- дві квартири,
- чотири паркомісця,
- 12 земельних ділянок,
- кілька об'єктів інтелектуальної власності,
- автомобіль,
- 10 одиниць зброї,
- 300 000 гривень.
Вʼячеслав Заневський — що відомо
За даними Міністерства юстиції, після початку повномасштабного вторгнення Заневський займався питаннями безпеки на російських об'єктах, зокрема, брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.
Також його підозрюють у допомозі російським окупантам у виявленні патріотично налаштованих громадян України, які залишилися на захоплених територіях.
Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. За даними ЗМІ, в її рамках проходять обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом".